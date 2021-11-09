Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı - Haberler
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Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Öte yandan yıkılan iki katlı binanın çökmeden önceki görüntüleri de ortaya çıktı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 11 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı

Çevredeki vatandaşların ifadelerine göre, bugün gerçekleşen tadilat sırasında bir kolonunun kesilmesinin ardından binanın çöktüğü iddia edildi. Çöken binanın altında çok sayıda dükkanın da olduğu belirtilirken, söz konusu tadilatın ise binanın altında bulunan tavukçuda gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan yıkılan iki katlı binanın çökmeden önceki görüntüleri de ortaya çıktı.

Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı

Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı

Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı

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Servet Uzun
Servet Uzun
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Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi
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