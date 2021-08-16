Malatya'da ormanlara giriş yasağıyla ilgili yeni karar açıklandı

Malatya Valiliği, 14 Ağustos-19 Eylül 2021 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.

Malatya Valiliği, 14 Ağustos-19 Eylül 2021 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.

Ülke genelinde etkili olan orman yangınlarına önlem alınması için Malatya Valliğinden yapılan açıklamada, 14 Ağustos- 19 Eylül 2021 tarihleri arasında ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermenin, piknik yapmanın, mangal, semaver ve ateş yakmak gibi aktivitelerin yasaklandığını ve yasaklara uymayanlara idari ve adli işlem yapılacağı açıklandı. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Malatya il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalar ile ormanlık saha içeren Doğal Sit Alanlarına 14 Ağustos-19 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkililer haricinde başkasının (Orman İdaresinden İhaleli/Tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İdaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç) girmesi yasaklanmıştır. Yerleşik mahalle halkı hariç olmak üzere, vatandaşlarımızın gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları, orman içi yollarda, yol kenarlarında araç, ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalara sportif amaçlı her türlü faaliyetleri ile çadırlı çadırsız kamp yapmaları, açık alanda ateş, mangal ve semaver yakmaları yasaklanmıştır Malatya il sınırları içerisinde; yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında ve doğal sit alanlarında piknik yapmak serbest ancak açık alanda ateş ve mangal ateşi yakmak, piknik tüpü vb. kullanmak yasaklanmıştır. 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 31. ve 32. Maddeleri kapsamında olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanları civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları. Orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (TEİAŞ; FEDAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölgelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm Belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır. İlçe Kaymakamlıkları ve Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun ilke 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği işlem yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı