Malatya'da Masa Tenisi Bölge Şampiyonası tamamlandı

MALATYA (AA) - Malatya'da, Türkiye Masa Tenisi Federasyonunca düzenlenen Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Yıldızlar Masa Tenisi Şampiyonası tamamlandı.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan ve 2 gün süren müsabakalarda 28 erkek ve 18 bayan olmak üzere toplam 46 takım ve 155 sporcu mücadele etti.

Van, Bitlis, Ağrı, Bingöl, Iğdır, Malatya, Hakkari, Elazığ, Gaziantep, Batman, Kilis ve Mardin takımlarının katıldığı yarışmalar sonunda Türkiye Şampiyonasına katılacak takımlar belirlendi.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

AA / Mehmet Emin Göresiye - Son Dakika Haberleri

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