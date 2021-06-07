Malatya'da "Kutsal Şehir Kudüs" konulu online seminer düzenlendi
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Malatya'da "Kutsal Şehir Kudüs" konulu online seminer düzenlendi

Malatya'da 'Kutsal Şehir Kudüs' konulu online seminer düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından "Kutsal Şehir Kudüs" konulu online seminer düzenlendi.

Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından "Kutsal Şehir Kudüs" konulu online seminer düzenlendi. Düzenlenen online seminere İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şinasi Gündüz konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, Kudüs'ün Müslümanların ortak değeri olduğunu belirterek, Kudüs'ün tarih boyunca semavi dinlere ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu da söyledi.

Online düzenlenen seminerde Prof. Dr. Şinasi Gündüz, Kudüs'ün tarihini anlatarak semavi dinlerde Kudüs'ün ne anlam ifade ettiğini dile getirdi. Kudüs'ün Mekke ve Medine'den sonra kutsal anlamda üçüncü sırada değeri olduğunu vurgulayan Gündüz, Kudüs'ün tarihi hakkında, "Kudüs İslam tarihinde son derece önemlidir. Müslümanlar için Mekke ve Medine'den sonra 3'üncü sırada kutsi anlamda değerli olan bir şehirdir. Kudüs'ün 5 bin 500 yıllık bir tarihi var. Kudüs'le ilgili en eski kayıtlar, Mısır kitabelerinde görülmektedir. Müslümanlar tarih boyunca Kudüs'e hep hürmet etmişlerdir. Oraya yatırım yapmışlardır. Bütün Müslümanlar Kudüs'ü kutsal saymışlardır. Dahası Kudüs'ün kutsiyeti sadece Kudüs'teki Müslümanların inanç ibadetlerine saygı göstermekle de sınırlı kalmamıştır. Kudüs'ün şahsında bütün inanç mensuplarına saygı duyulmuştur. Kudüs'te yaşanan hadiselerde 300'e yakın insan katledildi. Bunların çoğunluğu çocuklar, kadınlar hatta anne karnında bebeklerdir. Bu cinayetler ilk değil son da değil, sürekli devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kudüs'ün Peygamberler şehri olmasından dolayı Müslümanlar tarafından kutsal kabul edildiğini vurgulayan Gündüz, Yahudiler için de Kudüs'ün son derece önemli olduğunun altını çizdi. Gündüz, Yahudiler ve Hıristiyanlar için Kudüs'ün hem dini anlamda hem de ibadet anlamında merkezi bir konuma sahip olduğunu anlatarak, hemen hemen bütün mezheplerin şu anda Kudüs ve civarında kiliselerinin bulunduğunu dile getirdi. Gündüz, "Şu anda işgalci siyonistlerin tek hedefi Kudüs'ün Yahudileştirilmesidir" diyerek, bu konuda bütün Müslümanların bilinçli olmaları gerektiğini, Kudüs'ün bütün Müslümanların kutsalı ve namusu olduğunu belirtti.

Online seminer, soru cevap bölümüyle sona erdi. - MALATYA

Malatya'da 'Kutsal Şehir Kudüs' konulu online seminer düzenlendi
Malatya'da 'Kutsal Şehir Kudüs' konulu online seminer düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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