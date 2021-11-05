Malatya'da kış tedbirleri görüşüldü

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş'un başkanlığında Kış Tedbirleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde karla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalar, alınacak tedbirleri görüşmek, değerlendirmelerde bulunmak ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere Kongre ve Kültür Merkezinde toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Baruş, vatandaşların kamu hizmetlerinden yararlanmasında herhangi bir sorun yaşamaması, kış mevsiminde vatandaşların can ve mal güvenliğine zarar verecek olasılıkların ortadan kaldırılması amacıyla toplantının düzenlendiğini belirtti.

Toplantıda kurumların kış tedbirleri kapsamında atacağı adımların konuşulacağını bildiren Baruş, şunları kaydetti:

"Kış tedbirlerinin çoğunu trafik tedbirleri oluşturuyor. Karayolları ile birlikte doğal afet olan çığ düşmesi, yolların kapanmasına karşılık kurtarma hizmetleri gibi hususları da gündeme alıyoruz. Bu noktada kurumlar arası işbirliği çok önemli. Olağanüstü bir durumda kurumlarımızın birlikte hareket etmesi önemli. Karayolları ile birlikte büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz kurtarma hizmetlerinde sağlık müdürlüğümüz, emniyet, jandarmamız ve askeri kurtarma ekiplerimiz birlikte hareket etmesi gerekiyor."

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