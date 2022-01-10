Malatya'da hırsızlık şüphelisi 80 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'da güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.
MALATYA (AA) - Malatya'da güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tecde Mahallesi'ndeki bir iş yerinden alkol ve sigaraların çalınmasının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, 80 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek kimliğini tespit ettikleri M.T'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri
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