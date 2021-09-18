Malatya'da "Foto Akademi" sergisi açıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün geniş kitlelere tanıtılması amacıyla düzenlenen "Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması" kapsamında ve Malatya'nın fethinin 920. yıl dönümü anısına Malatya Büyükşehir Belediyesince "Foto Akademi" sergisi açıldı.

Bazı yabancı misyon şeflerinin de katıldığı, Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Foto Akademi Sergisi'nde 22 üniversiteden 51 akademisyenin çektiği 51 fotoğraf yer aldı.

Malatya ve Türkiye'deki kültür varlıklarının fotoğraflarının bulunduğu serginin açılışında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın belleğinin korunması noktasında uzun zamandan bu yana çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Gürkan, şöyle devam etti:

"Malatya'da değişik uygarlıkların eserlerinin yok olmaması, ayağa kaldırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında uzun bir maraton katettik. Arslantepe Höyüğü de bunlardan bir tanesiydi. Bu yıl uzun yıllardır düzenlediğimiz Melita'dan Malatya'ya Kültür, Sanat ve Arkeoloji Günleri'ni artık Arslantepe Buluşmaları adıyla gerçekleştiriyoruz. Amacımız değişik zamanlarda ortaya çıkmış, yapılmış eserlerin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Tarihteki birliktelik bizi bir araya getiriyor. Arslantepe'nin ilk kazısını Fransızlar yapmış. Daha sonra İtalyanlar yapmış ve Türklerle ortak yapılmış. Tarihteki birlikteliğimiz neticesinde temmuz ayında da UNESCO üyesi ülkeler Arslantepe'yi Türkiye'de 19. kültürel miras olarak ve insanlık tarihinin başladığı yer olarak tescil etmişlerdir. Tarih ve kültür insan hayatında çok önemlidir. Gelecek kuşaklara aktarılması da çok önemlidir. Geçmişi bilmezsek geleceğe de güvenle bakmamız mümkün olmaz diye düşünüyorum. Türkiye'de ilk defa yapılan akademik fotoğraf sergisinin dünyaya barış ve huzur getirmesini, milletimizin tarihinin aydınlatılmasında önemli bir kilometre taşı olmasını temenni ediyorum."

Gürkan, 18 Eylül 1101'de Danişmend Gazi tarafından fethedilerek Türk yurdu olan Malatya'nın fethinin 920 yıl dönümü olduğunu ve serginin bu açıdan da önemli olduğunu kaydetti.

Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ziyaretçiler sergiyi gezdi.