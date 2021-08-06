Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da deprem oldu mu? Malatya'daki deprem kaç şiddetinde? Bugün Malatya'da deprem oldu mu? Malatya son dakika deprem
AFAD ve Kandilli verilerine göre 6 Ağustos 2021 Cuma günü "Malatya'da deprem oldu mu?" sorusu merak ediliyor. Peki, bugün Malatya'da deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!
Deprem bölgesinde yer alan ülkemizde her gün küçük çapta birçok deprem olmakta. Buna göre son dönemde en çok araştırılan şehir Malatya oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya'daki deprem kaç şiddetinde Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte Malatya'daki deprem hakkındaki detaylar!
MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
6 Ağustos 2021 Cuma günü Merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesinde olan deprem saat 10:57'de meydana geldi. Yerşn 6.89 km derinliğinde gerçekleşen deprem komşu illerden hissedildi.
MALATYA'DAKİ DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?
Malatya Hekimhan'da meydana gelen deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesinin verilerine göre3.4 büyüklüğünde gerçekleşti.
AFAD DEPREM VERİLERİ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!
KANDİLLİ DEPREM VERİLERİ
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.