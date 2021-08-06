Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da deprem oldu mu? Malatya'daki deprem kaç şiddetinde? Bugün Malatya'da deprem oldu mu? Malatya son dakika deprem

AFAD ve Kandilli verilerine göre 6 Ağustos 2021 Cuma günü "Malatya'da deprem oldu mu?" sorusu merak ediliyor. Peki, bugün Malatya'da deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!