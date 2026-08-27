Haberler

Giydiği tişört nedeniyle tekme tokat dövüldü

Giydiği tişört nedeniyle tekme tokat dövüldü Haber Videosunu İzle
Giydiği tişört nedeniyle tekme tokat dövüldü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya'da bir üniversiteye Nazi simgesi Waffen SS kafatası logolu tshirt ile gelen öğrenci bir grubun saldırısına uğradı. Öğrenci, üniversitede kalabalık bir öğrenci grubu tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Brezilya'da bir üniversitede Nazi örgütü Waffen SS'in kafatası (Totenkopf) amblemini taşıyan tişörtle kampüse gelen bir öğrenci, diğer öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı.

ACIMADAN DÖVDÜLER

Duruma öfkelenen kalabalık grup ile öğrenci arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öğrenciler, şahsı tekme ve tokatlarla darp etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

F.Bahçe ve G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler

Tam düğün biterken aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler
Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok

Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda

Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Çakarlı araç kullandılar, yetmedi klip çektiler

Utanmadan rezilliklerinin klibini çektiler
Göztepe, Galatasaray'a karşı 'puan' nedir unuttu

Galatasaray'a karşı bırakın galibiyeti, 1 puan bile alamıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnafı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenmedik ziyaret

Mekke'de saat kulesine yıldırım isabet etti

Aman kral duymasın! Nefes kesen görüntüler