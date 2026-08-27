Giydiği tişört nedeniyle tekme tokat dövüldü
Brezilya'da bir üniversiteye Nazi simgesi Waffen SS kafatası logolu tshirt ile gelen öğrenci bir grubun saldırısına uğradı. Öğrenci, üniversitede kalabalık bir öğrenci grubu tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Brezilya'da bir üniversitede Nazi örgütü Waffen SS'in kafatası (Totenkopf) amblemini taşıyan tişörtle kampüse gelen bir öğrenci, diğer öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı.
ACIMADAN DÖVDÜLER
Duruma öfkelenen kalabalık grup ile öğrenci arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öğrenciler, şahsı tekme ve tokatlarla darp etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Haberler.com