Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia: Tadilat sırasında kolonu kesildi
Malatya'da iki katlı binanın çökmesi sonucu 20 kişi enkaz altında kaldı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Öte yandan söz konusu binanın, bugün gerçekleşen tadilat sırasında bir kolonunun kesilmesinin ardından çöktüğü iddia edildi.
Malatya'da İnönü Caddesinde bulunan iki katlı bir bina çöktü. Enkaz altında 20 kişinin kaldığı öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, Umke, Jandarma, 112 sağlık ekibi sevk edildi. 9 kişi enkaz altından kurtarıldı. Binanın altında dükkanlar olduğu ve bir katında kıraathane bulunduğu belirtildi.
Çevredeki vatandaşların ifadelerine göre, bugün gerçekleşen tadilat sırasında bir kolonunun kesilmesinin ardından binanın çöktüğü iddia edildi. Çöken binanın altında çok sayıda dükkanın da olduğu belirtilirken, söz konusu tadilatın ise binanın altında bulunan tavukçuda gerçekleştirildiği belirtildi.
Çöken binanın enkazından 9 kişi yaralı kurtarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Binada 27 kişinin olduğu iddia edildi. Enkaz altında kalanların kurtarılması yoğun çabalar sarf ediyor. Binanın altında dükkanlar olduğu ve bir katında kıraathane bulunduğu öğrenildi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, A Haber'e yaptığı açıklamada "Bu 2 katlı bir bina. Olay yerinde görevlilerimizin aktardığına göre, enkazın altından 8 kişi çıkarıldı ve durumları iyi. Ancak çöken binada bir kahvehane, fırın ve bir ticarethane var. Kaç kişinin etkilendiği yönünde kesin bir bilgi yok. Yaklaşık 20 insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. AFAD ve itfaiye ekiplerimiz çalışıyor. Gereken yapılıyor" ifadelerini kullandı.