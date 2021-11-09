Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia: Tadilat sırasında kolonu kesildi

Malatya'da İnönü Caddesinde bulunan iki katlı bir bina çöktü. Enkaz altında 20 kişinin kaldığı öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, Umke, Jandarma, 112 sağlık ekibi sevk edildi. 9 kişi enkaz altından kurtarıldı. Binanın altında dükkanlar olduğu ve bir katında kıraathane bulunduğu belirtildi.

TADİLAT SIRASINDA KOLONU KESİLDİ İDDİASI

Çevredeki vatandaşların ifadelerine göre, bugün gerçekleşen tadilat sırasında bir kolonunun kesilmesinin ardından binanın çöktüğü iddia edildi. Çöken binanın altında çok sayıda dükkanın da olduğu belirtilirken, söz konusu tadilatın ise binanın altında bulunan tavukçuda gerçekleştirildiği belirtildi.

ENKAZ ALTINDAKİLERİN KURTARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çöken binanın enkazından 9 kişi yaralı kurtarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Binada 27 kişinin olduğu iddia edildi. Enkaz altında kalanların kurtarılması yoğun çabalar sarf ediyor. Binanın altında dükkanlar olduğu ve bir katında kıraathane bulunduğu öğrenildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, A Haber'e yaptığı açıklamada "Bu 2 katlı bir bina. Olay yerinde görevlilerimizin aktardığına göre, enkazın altından 8 kişi çıkarıldı ve durumları iyi. Ancak çöken binada bir kahvehane, fırın ve bir ticarethane var. Kaç kişinin etkilendiği yönünde kesin bir bilgi yok. Yaklaşık 20 insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. AFAD ve itfaiye ekiplerimiz çalışıyor. Gereken yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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