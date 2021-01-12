Esnaftan ilginç uygulama: İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için 'askıda çiğ köfte' kampanyası başlattı
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Esnaftan ilginç uygulama: İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için 'askıda çiğ köfte' kampanyası başlattı

12.01.2021 12:54 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:48

Yurt genelinde yapılan 'askıda ekmek' uygulamasından sonra Malatya'da bir işletmeci 'aslıda çiğ köfte' uygulamasını başlattı. Kendi imkanları doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istediğini söyleyen işletmeci "Bir elin verdiğini diğeri görmüyor. Böylece ihtiyaç sahipleri gönül rahatlığı ile gelip karınlarını doyurabilecek" dedi.

Bir işletmeci, başlattığı askıda çiğ köfte dürüm ile şehirde bir ilke imza attı. Başlattığı kampanya ile ihtiyaç sahiplerine ücretsiz çiğ köfte veren işletmeci, üzerinde parası olmayan gerçek ihtiyaç sahiplerinin hiç düşünmeden, utanmadan gelip dürümünü yiyebileceğini ifade etti.

"BİR ELİN VERDİĞİNİ DİĞERİ GÖREMİYOR"

Komşularının tavsiyesi ile uygulamayı başlatan esnaf Bayram Taştan, "Biz de küçük bir esnaf olarak sıkıntılar içerisindeyiz. Bizden daha kötü durumda olan insanlarla lokmalarımızı paylaşmak amacıyla, komşularımızın da tavsiyesi ile 'Askıda çiğ köfte' uygulamasını başlattık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız askıda çiğ köfteyi hiç bir ücret ödemen alıp, afiyetle yiyebilecekler. İhtiyaç sahipleri gönül rahatlığı ile gelip, dürümü alabilecekler. Çünkü uygulamamız bir elin verdiğini diğer elin bile göremeyeceği şekilde işliyor. Bu uygulama nedeniyle bir çok insandan olumlu tepki aldık. Hatta durumu iyi olan insanlar da kampanyaya destek olmak istiyor" dedi.

Esnaftan ilginç uygulama: İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için 'askıda çiğ köfte' kampanyası başlattı

10 LİRA İLE KAMPANYAYA DESTEK OLMAK MÜMKÜN

İşletmeci, kampanyaya destek olmak isteyenlerin 10 TL ile bir porsiyon çiğköftenin askıya konulmasına katkı sunabileceğini ifade etti.

Esnaftan ilginç uygulama: İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için 'askıda çiğ köfte' kampanyası başlattı

İş yerinin müşterilerinden biri ise, kampanyaya destek verdiklerini ifade ederek, "Çok güzel bir uygulama. İhtiyacı sahibi olanlar hem de buradan çiğ köfte yiyebilir. Askıda çiğ köfte sadece alanlar için değil hayır yapmak isteyenler için de güzel bir uygulama olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Esnaftan ilginç uygulama: İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için 'askıda çiğ köfte' kampanyası başlattı
Esnaftan ilginç uygulama: İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için 'askıda çiğ köfte' kampanyası başlattı
Esnaftan ilginç uygulama: İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için 'askıda çiğ köfte' kampanyası başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ

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