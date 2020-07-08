Malatya'da 83 yol şantiyesi çalışıyor Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yol yapım çalışmalarına ivme kazandırıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yol yapım çalışmalarına ivme kazandırıldı. Kendirli'de ki çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya'nın tamamına yayılan 83 merkezimizde yol şantiyemiz var. 2 yıl içinde hiçbir yerleşim yerinde asfaltsız yerin kalmaması için talimat verdik" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve Büyükşehir bürokratları ile birlikte Yeşilyurt İlçesine bağlı Kendirli Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Kendirli Mahalle Muhtarı Ahmet Demir'in de hazır bulunduğu inceleme gezisinde açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya'nın 12 bin 300 kilometrekarelik alanının 83 merkezinde Büyükşehir Belediyemiz Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairemizin şantiyesi var. Bu şantiyelerden bir tanesi de Kendirli Şantiyemizdir" bilgisini verdi.

"Ekipler 7/24 çalışıyor"

Kendirli Mahallesinde yol çalışmalarının yapıldığını kaydeden Başkan Gürkan, "Hakikaten bu yıl genel anlamda Malatya'nın her yerinde asfalt dökümü, stabilize yapımı, sıcak asfalt serimi ve yol kaldırım düzenleme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabi bizim Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza verdiğimiz talimatta 2 yıl içerisinde Malatya'nın hiçbir yerleşim yerinde asfaltsız yerin olmaması noktasındaydı. ve bu yıl da bunun yüzde 70-80 oranında gerçekleştirilmesini söylemiştik. İnşallah bu yıl yüzde 80'lere varan büyük bir kısmının asfaltı gerçekleştirilecek. 83 merkezimizde asfalt şantiyemiz var. Ekiplerimiz, gece gündüz demeden; 24 saat esasına dayalı ve haftanın 7 günü esasına dayalı bir çalışma performansı içerisindeler. Bu çalışmaların hem Malatya'mıza hem Kendirlili hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da Malatya'nın bir çok noktasında çalışmaların devam ettiğini kaydederek, "İnşallah Malatya'mızın ihtiyaç duyduğu standartları yüksek, konforu yüksek yollarımıza, diğer altyapı ve üstyapı yatırımlarımıza 2 yıla kalmadan hemşehrilerimiz kavuşmuş olur. Bu çalışmalarda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum, Başarılar diliyorum. Kendirlimiz için de hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA