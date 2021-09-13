Malatya Büyükşehir'in lisanslı depo ile kongre fuar merkezi projelerine ödül - Haberler
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Malatya Büyükşehir'in lisanslı depo ile kongre fuar merkezi projelerine ödül

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Malatya Büyükşehir'in lisanslı depo ile kongre fuar merkezi projelerine ödül

Kent-Başkan Dergisi tarafından organize edilen "Kent-Başkan Ödülleri" vatandaşlar tarafından yapılan oylamaların sonuçlanmasının ardından Malatya'da düzenlenen gecede sahiplerini buldu.

Kent-Başkan Dergisi tarafından organize edilen "Kent-Başkan Ödülleri" vatandaşlar tarafından yapılan oylamaların sonuçlanmasının ardından Malatya'da düzenlenen gecede sahiplerini buldu.

Kent - Başkan Dergisi'nin Türkiye'de 1390 Belediye'yi kapsayan, belediyelerin projeleriyle aday olduğu oylama sonucu ödül almaya hak kazanan Belediye Başkanları Malatya'da bir araya geldiler. 42 ilden 78 Belediye Başkanının katılımı ile gerçekleştirilen ödül töreninde, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Büyükşehir Belediyesi'nin Proje Yürütücüsü olduğu Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile kongre fuar merkezi projelerine ödül aldı.

Ödül töreni sırasında bir konuşma gerçekleştiren ve Malatya tarihi hakkında bilgiler aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, özellikle Arsantepe'nin UNESCO Dünya Kültür Varlıkları Listesine girmesinin hem Malatya hem de Türkiye açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

"Bütün belediye başkanları çalışkandır, gayretlidir"

Gürkan konuşmasının devamında, "Ödül programını düzenleyen arkadaşlarımız belediyelerin hizmet ve projelerini kendi kriterlerine göre değerlendirmişler ve başarılı olan Belediye Başkanlarını programa davet etmişler. Ben inanıyorum ki Türkiye'deki bütün Belediye Başkanları çalışkandır, gayretlidir. Bulundukları yörenin, ilçenin, beldenin ve ilin kalkınması, gelişmesi ve ayağa kaldırılması noktasında büyük gayret göstermekteler" dedi.

"İdareciliğin başarısı dürüstlükle esas olmaktır"

Dört dönemdir Belediye Başkanlığı görevini sürdürdüğünü belirten Gürkan, "İdareciliğin başarısı dürüstlükle esas olmaktır. Yöneticileri işgalci ve fetihçi yönetici diye tarif ederiz. İşgalci yöneticiler imha ederler, Fetihçi yöneticiler ihya ederler. Allah bizlere fetihçi yönetici olmayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Başkan Gürkan ödülünü AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman'dan aldı.

Ödül taktimi sırasında Malatya'da çok güzel hizmetler yapıldığını belirten Yayman, "Türkiye'de şehircilik görmek isteyen, bir Büyükşehir Belediye Başkanının nasıl çalıştığını görmek isteyen Malatya'ya gelmeli. Bunu bir siyasetçi olarak değil bir vatandaş olarak söylüyorum. Hizmetlerinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Malatya Büyükşehir'in lisanslı depo ile kongre fuar merkezi projelerine ödül

Malatya Büyükşehir'in lisanslı depo ile kongre fuar merkezi projelerine ödül

Malatya Büyükşehir'in lisanslı depo ile kongre fuar merkezi projelerine ödül

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