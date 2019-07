MAKAS DEHŞETİNDE YARALANAN BEGÜM ÖLDÜ; ORGANLARI 4 KİŞİYİ HAYATA BAĞLADI

Sefaköy'de makas atarak ilerlediği öne sürülen araçların yaptığı kaza sonrası durakta beklerken yaralanan 19 yaşındaki Begüm Kartal hayatını kaybetti. Begüm'ün ailesi organları bağışlayarak 4 kişiyi hayata bağladı.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Murat SOLAK - İSTANBUL DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE Sefaköy'de makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobillerin çarpışarak otobüs durağına dalması sonucu yaralanan 19 yaşındaki İstanbul Üniversitesi öğrencisi Begüm Kartal, hastanedeki hayatını kaybetti. Ölümüyle büyük bir yıkım yaşayan ailesi, kızlarının organlarını bağışlayarak 4 hastaya umut oldu. Kızlarının organlarıyla 4 kişinin yaşama tutunmasını sağlayan Haluk ve Melek Kartal çifti, trafik terörünün son bulmasını ve herkesin daha çok organ bağışında bulunmasını istedi.

KIZLARININ ORGANLARINI BAĞIŞLADILAR

Sefaköy'de 21 Temmuz Pazar akşamı yaşanan kazada makas atarak ilerlediği iddia edilen iki otomobil, önce çarpıştı ardından ise otobüs durağında bekleyenlerin arasında daldı. Feci kazada 8 kişi yaralanırken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Begüm Kartal'ın 23 Temmuz Salı günü beyin ölümü gerçekleşti. Tek çocukları Begüm Kartal'ın ölümü ile büyük bir yıkım yaşayan baba Haluk ile anne Melek Kartal, aldıkları bir kararla kızlarının organlarını bağışladı. Begüm'ün bağışlanan organları sayesinde 4 kişi hayata tutuldu. Begüm Kartal'ın cenazesi Bursa'da toprağa verildi. Genç kızdan geriye liseden mezun olduğu sırada yaptığı konuşmanın ve mezuniyet balosunda ailesi tarafından çekilen görüntüleri kaldı.

"BEGÜM BÖYLE İSTERDİ"

Bu süreçte yaşadıklarını ve Begüm'ün organlarını bağışlamaya nasıl karar verdiklerini anlatan baba Haluk Kartal, "İki günlük bir süreç oldu. Önceliğimiz Begüm'ün hayata tutunmasıydı. Bunun için tüm hekimlerimiz elinden geleni yaptı. Sürecin sonunda hekimler bize durumu ifade ettiklerinde biz onlardan bir kaç dakika müsaade istedik. Organlarını bağışladık. Begüm çok paylaşımcı biriydi. Böyle bir şeyi arzu edeceğini düşündük. Doktorlar bize söylemeden bu kararı verdik ve daha sonra kızımız ile vedalaştık. Organ bağışı süreci başladı ve organ bağışını gerçekleştirdik" dedi.

"TEK TESELLİMİZ BU"

Begüm'ün organlarının bağışlanmasıyla teselli bulduklarını belirten Haluk Kartal, "Bizi mutlu eden teselli eden şey bu. Bu sürecin başında çok olumsuz bir kaza sonucunda kızımızı kaybettik. Begüm'ün bağışlanan organlarıyla can vermiş olması bizi teselli ediyor. Bizim bu saatten sonra en büyük arzumuz trafik kazalarının azalmasıdır. Bunun azalması sağlayacak olanlar da insanlar. Birincisi bunu insanların fark etmesi ikincisi en önemli kısım organ bağışı konusunda herkesin hassasiyet göstermesini istiyoruz. Bekliyoruz. Organ bağışı ve trafik terörü sıkıntısına bir çözüm bulunmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"İNSANLAR DAHA ÇOK ORGAN BAĞIŞLASIN"

Organ bağışı çağrısı yapan acılı anne Melek Kartal, "Gençlerimiz kolay yetişmiyor. Ailelerin emekleri var. Begüm, bu olayda örnek oldu. Biz öyle düşünüyoruz. Bu bir farkındalık yaratacak diyoruz. İnsanın önleyebileceği şeylerle kayıp yaşanması bizi üzüyor. Bizi teselli eden Begüm'ün organlarıyla birlikte başkalarının can bulması. Başka anne babalar yanmasın bu trafik teröründen. Başka insanlar da gönül rahatlığı ile organları başkalarında can bulsun, yaşasın. İnsanlar bunu daha çok daha çok yapsın. Bizim tek isteğimiz bu, bu saatten sonra" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA