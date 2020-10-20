Bursa'da 'makas' atarak ilerleyen otomobil önce seyir halindeki bir araca
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da 'makas' atarak ilerleyen otomobil önce seyir halindeki bir araca

20.10.2020 04:00 | Son Güncelleme: 20.10.2020 04:13
Bursa'da 'makas' atarak ilerleyen otomobil önce seyir halindeki bir araca

Bursa'da 'makas' atarak ilerleyen otomobil önce seyir halindeki bir araca çarptı, ardından da elektrik direğine çarparak yandı.

Bursa'da 'makas' atarak ilerleyen otomobil önce seyir halindeki bir araca çarptı, ardından da elektrik direğine çarparak yandı. Alev alev yanan otomobilde bulunan 5 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bursa-İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Emre P. idaresindeki 16 KCP 17 plakalı otomobil Bursa'dan İzmir istikametine seyir iddiaya göre 'makas' atarak ilerlerken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce aynı istikamette seyreden G.B. idaresindeki 16 ZY 275 plakalı otomobile sol taraftan çarptı, ardından da elektrik direğini devirerek yoldan çıktı. Yol kenarında bulunan otoparka düşen otomobil yanmaya başladı. Yanan otomobilde bulunan sürücü Emre P., M.P., H.P, A.G., A,Ç., çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken kaza nedeniyle Bursa-İzmir yolunda araç trafiği yaşandı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yol temizleme çalışmasının ardından Bursa-İzmir yolunda trafik normal seyrine dönerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da 'makas' atarak ilerleyen otomobil önce seyir halindeki bir araca
Bursa'da 'makas' atarak ilerleyen otomobil önce seyir halindeki bir araca
Bursa'da 'makas' atarak ilerleyen otomobil önce seyir halindeki bir araca
Bursa'da 'makas' atarak ilerleyen otomobil önce seyir halindeki bir araca
Bursa'da 'makas' atarak ilerleyen otomobil önce seyir halindeki bir araca
Bursa'da 'makas' atarak ilerleyen otomobil önce seyir halindeki bir araca

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Muharrem İnce Sergey Lavrov Abdülhamit Gül
Magazin Sezen Aksu Çolpan İlhan Sadri Alışık Erdem Tepegöz
Spor Samatta Metin Oktay Fatih Terim Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ekim Çocuk Fransa Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da 'makas' atarak ilerleyen otomobil önce seyir halindeki bir araca - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 04:13:44. #1.15#
title