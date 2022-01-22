MAK'dan 5750 kişilik dev anket! İttifaklar kafa kafaya, yeni kurulan partiler yükselişte

MAK Danışmanlık, Ocak ayı Türkiye Gündemi Araştırması sonuçlarını açıkladı. 5750 kişiyle 8 Ocak-17 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nda yer alan AK Parti yüzde 31.9, MHP ise yüzde 7.2 oy aldı. Millet İttifakı'nda yer alan CHP yüzde 24.4 oy alırken İYİ Parti yüzde 15.1'e ulaştı. HDP'nin 9.3 seviyesinde göründüğü ankete; DEVA, Gelecek ve Memleket gibi son dönemde kurulan partilerin yükseliş trendinde olduğu rakamlara yansıdı.

Araştırmacı Mehmet Ali Kulat'ın sahibi olduğu kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık, 2022 Ocak ayı araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

58 İLDE YAPILDI

8 Ocak – 17 Ocak 2022 tarihleri arasında 57 milyon seçmenin on binde biri olan 5750 kişi ile 30'u büyükşehir tam 58 ilini kapsayan ve çoklu tarama modelinin kullanıldığı çalışmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

YÜZDE 47 GEÇEN SEÇİMDE OY VERDİĞİ PARTİYİ TERCİH ETMEYECEK

Katılımcılara, "Yarın bir genel seçim olsa 24 haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiye göre oy tercihiniz değişecek mi?" sorusu soruldu. Bu soruda seçmenin yüzde 47'si, son seçimde oy verdiği partiyi değiştireceğini söyledi.

EN ÖNEMLİ SORUN EKONOMİ

"Size göre ülkemizin en önemli ve öncelikli çözülmesi gereken sorunu nedir?" sorusunda seçmenlerin yüzde 46'si "ekonomi" dedi. Adalet yüzde 13, ahlaki yozlaşma ise yüzde 12 olarak ölçüldü.

PARLAMENTER SİSTEM İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 64

"Sizce parlamenter sisteme geçilmeli mi?" sorusunda katılımcıların yüzde 64'ü "evet" yanıtını verirken yüzde 31'i "hayır" dedi. "Fikrim yok" diyenler ise yüzde 5 olarak ölçüldü.

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE

"Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz?" sorusunda AK Parti yüzde 30.1, CHP yüzde 23.1, İYİ Parti yüzde 14.3, HDP yüzde 8.8, MHP yüzde 6.8, DEVA Partisi 3.2, Gelecek Partisi yüzde 2.5 oy aldı. Kararsızların matematiksel dağılımı yapılmaksızın verilen cevaplar içinde ilk dikkat çeken son altı ay boyunca küçük oranlarla da olsa İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Memleket, YRP, Hüdapar, Demokrat Parti ve BTP yükseliş trendinde olduğu.

İTTİFAKLAR KAFA KAFAYA

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise Cumhur İttifakı'nda yer alan AK Parti yüzde 31.9, MHP ise yüzde 7.2 oy aldı. Millet İttifakı'nda yer alan CHP yüzde 24.4 oy alırken İYİ Parti yüzde 15.1'e ulaştı. HDP'nin 9.3 seviyesinde göründüğü ankete ittifakların kafa kafaya geldiği görüldü.

Abdullah Karlıdağ Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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