Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşıPiyade Sözleşmeli Mahsun Yeşildemirnı arama faaliyetleri esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerimizin isimlerini açıkladı. Mahsun Yeşildemir kimdir? Kahraman Şehit Piyade Sözleşmeli Mahsun Yeşildemir kaç yaşında, nereli, evli mi?

BAKANLIK YAŞANANLARIN DETAYLARINI AÇIKLADI

MSB yaptığı ilk açıklamada yaşananların detaylarına yer vermişti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır. Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur."

ŞEHİT MAHSUN YEŞİLDEMİR KİMDİR?

Mahsun Yeşildemir, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi nüfusuna kayıtlı bir Türk askeridir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Piyade Er olarak görev yapan Yeşildemir, vatan görevini büyük bir fedakârlıkla yerine getiriyordu.

26 yaşında olan Mahsun Yeşildemir, ailesinin ortanca çocuğuydu. Göreve gitmeden önce ailesine "Vatan için gidiyorum, hakkınızı helal edin" diyerek veda ettiği öğrenildi. Bu sözleri, onun yüreğindeki vatan sevgisini ve görev bilincini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mahsun Yeşildemir 26 yaşında ve bekar bir Türk askeriydi. Ailesinin ortanca çocuğu olan Yeşildemir, görev aşkı ve vatan sevgisiyle biliniyordu. Şehadet haberi memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde derin bir üzüntüyle karşılandı.

12 şehidimiz: