Mahşeri Cümbüş'ten inegöllülere muhteşem gösteri

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 32'nci Uluslararası Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla sürüyor. Kültürlerin kaynaştığı, on binlerce insanın birbirlerinin örf, adet ve geleneklerini tanıma fırsatı sunan festivalde, Salı akşamı kahkaha dolu bir gece yaşandı. Kültür Park içerisine bulunan Açık Hava Gösteri Merkezinde (AGM) doğaçlama tiyatro ekibi Mahşeri Cümbüş, İnegöl halkıyla buluştu.

21.00'da başlayan gösteriye ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. 1 buçuk saatlik doğaçlama tiyatro gösterisinde zaman zaman seyirciler arasından da vatandaşları dahil eden Mahşeri Cümbüş ekibi, İnegöllüleri de bu kahkaha tufanına ortak etti.

BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN

Program sonunda Belediye Başkanı Alper Taban sahneye davet edildi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Taban, festivalin tüm coşkusuyla sürdüğünü kaydederek; "Cumartesi günü başlangıcını yaptığımız 32'nci Uluslararası Kültür Sanat Festivalimizi dolu dolu geçirmeye devam ediyoruz. Ancak tabi böyle hep folklor ve kültürel ağırlıklı gittiğimiz festivalimizde bu akşam farklı bir organizasyonla karşınıza çıktık. Geçmişte de böyle bir tiyatro festival içerisinde yoktu. Çok güzel bir gece oldu. İnegöllü hemşerilerimiz burayı tıka basa doldurdu. Hepsine teşekkür ediyorum. Sanatçılarımıza da bu gösteri için teşekkür ediyorum. Kültür sanat festivalimize kaldığımız yerden devam ettiriyoruz. Sadece Pazartesi günü 15 Temmuz özelinde programlar yapmıştık. Bundan sonraki günler folklor gösterileri ve konserlerle programlarımız devam edecek. Bizleri izlemeye devam edin" dedi.

Kaynak: Bültenler