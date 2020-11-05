CHP'li Mahmut Tanal, oy çuvalı üzerindeki pozunu paylaşıp Trump ve Biden'a sordu: Geleyim mi?

ABD'de tartışmalı seçim sürerken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyadan bir paylaşım yapıp iki adaya seslendi. Tanal, 31 Mart yerel seçiminde oy çuvalı üzerinde çekilmiş fotoğrafını paylaşıp Biden ve Trump'a "Geleyim mi?" diye sordu.

CHP'li milletvekili Mahmut Tanal, ABD'deki başkanlık seçimlerine ilişkin gülümseten bir paylaşımda bulundu. Tanal, 31 Mart yerel seçiminde oy çalınacak iddialarına karşın Ümraniye'deki spor salonunda çuvalların üzerine yatmış halde fotoğrafı çekilmişti. Tanal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafta ABD seçimlerinde hile iddiaları üzerine başkan adayları Joe Biden ve Donald Trump'ı etiketleyerek, "Geleyim mi?" notunu düştü.

OY TORBALARININ ÜZERİNDE UZANDIĞI FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, oy torbaları üzerinde uzandığı bir fotoğrafı paylaşarak, ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Partili aday Joe Biden'a hem İngilizce hem de Türkçe "Geleyim mi?" diye sordu.

HİLE TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

ABD'de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oyların sayımına devam ediliyor. Bazı bölgelerde ise oy sayımına ara verildi. Trump'ın erkenden zaferini ilan etmesi ve 'hileler karşısında' oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye gideceğini söylemesi Biden cephesinde tepkiyle karşılandı.