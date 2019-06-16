MAHKUMDER tarafından "Pilav Günü" programı düzenlendi

Mahkumlara ve Muhtaçlara Yardım Derneği (Mahkumder) tarafından Pilav Günü etkinliği düzenlendi.

Mahkumlara ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmek amacıyla kurulan Mahkumlara ve Muhtaçlara Yardım Derneği (Mahkumder) tarafından Yakuplu'da pilav günü düzenlendi. Düzenlenen programa İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, ünlü yazar Hayati İnanç, AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Dilaver Sargın, Mahkumder Başkanı Lütfullah Uzun ve Mahkumder Başkan Yardımcısı Elvan Küçük'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

"Çok özel bir şey yakalamışsınız"

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım Mahkumder'in başarısına dikkat çekerek "Siz çok özel bir şey yakalamışsınız. Hapishaneden gelen mektupları değerlendirerek onların ihtiyacına yönelik onları kazanmaya yönelik bir proje yürütmüşsünüz. Aslında bunu geliştirmek lazım. Benim bildiğim kadarıyla sadece 50 binin üzerinde uyuşturucu satıcısı hapishanelerde. Hapishanelerimiz tıka basa dolu. Biraz önce çok güzel söylediniz. Hapishane girdiği zaman bir suç makinesi olarak çıkmasına razı olamayız. Elbette ki eğitimleri çok önemli" şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Kaymakamı Okur ise sivil toplum kuruluşlarının önemine atıfta bulunarak, "Her şeyi devlet olarak yetişmek imkansız. Tabii cezaevinin kendi şartları da var. Oradaki cezaevindeki mahkumların kendilerine yönelik ihtiyaçları da. Dolayısı ile böyle sivil toplum örgütleri de güzel bir görev yaparak ihtiyaçları karşılama noktasında önemli bir ihtiyacı gideriyorlar. Gerçekten güzel bir hizmet yapılıyor. Bu derneği kuranlara, bu dernekte çalışan yönetim kurulu üyelerine bu derneğe destek veren bütün herkese, ben hem şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Programda bir konuşma yapan İhlas Vakfı mütevelli heyeti Başkanı Akalın ise, hayır işlemenin önemini hatırlatarak, "Biz burada bir vizyonun uygulanması hususunda Mahkumder ile aynı hassasiyetlerde olduğumuzu sevinçle görüyoruz. Bu da rahmetli Enver Ören kurucumuzun 'Müslüman ülkesinin kanunlarına karşı suç işlemez Allah'u Tealanın emirlerini yerine getirir günah işlemez' prensibidir. Mahkumlar konusu, suç işleyip mahkum olduktan sonra bir daha suç işlememek konusunda bir dönem olarak ele alınması çok önemli. Bugün 15 milyon öğrenciyi devletimiz bir yerde yetiştirmeye çalışıyor. Ama 400 bin mahkumu da aynı hassasiyet ve programlar ile mahkum olmuş bir kimseyi kültürel yapısı eğitim yapısı ve diğer algıları ile ayırarak onlara psikologlar ile sosyologlar ile öğretmenler ile sahip çıkması ve bu vatandaş kitlesinin rehabilitesi için hangi yönetim olursa olsun ele alması ve öne alması mecburiyettir. Bunu burada sayın milletvekilimize bir temsilci olarak arz etmenin bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.

Mahkumder Başkanı Lütfullah Uzun ise "İnsanlara yardım etmek güzel ama en muhtaç olana yardım etmek tabii ki daha da güzel. Biz bu maksat ile bir araya geldik. Bugün de pilav günümüz vesilesiyle toplandık ama gerçekten 9 senedir hizmetteyiz. Az sonra kurumsal yapılanmamız ile ilgili açıklamayı göstereceğiz. Daha önce başka dernekler ile çalıştık. O derneklerde bize yardımcı olan dernek başkanlarına ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz dernek olalım meşhur olalım derdinde değiliz. Biz istiyoruz ki bugün bize birisi mektup yazmış bu mektubu biz bugün değil de yarın gönderirsek mahcup oluruz. Kıyamet günü yakamıza yapışıp'Ben size inandım beni çaresiz bıraktın' demesin diye ne pahasına olursa olsun o mektubun kolisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Programın sonunda ise Yazar İnanç tarafından, edebi hikayeler anlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA