Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum canlı izle! Fox TV Mahkum 12. yeni bölüm canlı izle! Mahkum dizisi yeni bölümde neler olacak? Mahkum dizisi 12. bölüm izle!

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MAHKUM DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Mahkum her Perşembe günü Fox TV'de ekranlara gelecek.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fırat'ın ve arkadaşlarının firarı, Barış'ın kurduğu tüm düzenin alt üst olmasına neden olacaktır. İçeride kontrol altında tuttuğu Fırat, şimdi her an cinayet bıçağını bulup Barış'ın sonunu getirebilir. Artık şehrin sokaklarında gezen düşmanının yanında bir de köstebek meselesi Barış'ı zora sokar. Barış kılığında müebbetlik katil, Savaş kılığında ölüm cezası olan köstebektir. Bu girdaptan kurtulmak için feda edecek bir kurban seçmek zorunda kalır.

Büyük firar planıyla cezaevinden kaçan Fırat ve arkadaşları, kendilerini güvene aldıktan sonra harekete geçerler. Amaç cinayetin işlendiği gerçek bıçağı bulmaktır. Zihninin karanlıklarında yolculuğa çıkan Fırat, hiç beklemediği bir yerde bulur kendini. Bıçağı alıp, özgürlüğüne kavuşabilecek midir?

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaş'ın karanlık geçmişiyle ilgili bilgilere ulaşan Barış, Büge'yi kurban etmeye hazırlandığını öğrenir. Rafi'den gelen telefona cevap vermesiyle birlikte artık iş yapmaya hazırdır. Ancak Rafi'nin son ve büyük bir isteği olacaktır. İçlerinde ticari geçmişlerini emniyete sızdıran bir köstebek vardır. Barış'ın bunu bulup, teslim etmesini ister. Köstebeği arayışa giren Barış, hiç beklemediği bir isimle karşı karşıya kalır.

Yaptığı hesaplamalarla firar planının son aşamasına gelen Fırat, eylem için müfettişlerin geldiği sinema gecesini seçer. Her şey yolunda giderken yan koğuşlardan kulaklarına gelen isyan hazırlığı, tüm planlarını alt üst etmek üzeredir. Bir yandan diğer mahkumlarla, diğer yandan firar eylemiyle uğraşan Fırat'ın tek bir şansı kalmıştır. Büyük firarı başarabilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

Elçin Sangu

İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari

Seray Kaya

Melike İpek Yalova : Büge

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Karsak

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