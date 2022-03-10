Mahkum 13. yeni bölüm ne zaman? Mahkum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

Mahkum yeni bölüm ne zaman, FOX Mahkum dizisi hangi gün, saat kaçta sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni Fox dizisi Mahkum'un ilk iki bölümü aynı hafta içerisinde izleyicilerle buluşmuştu. Mahkum dizisi 14 Aralık Salı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşurken, 16 Aralık Perşembe ise ikinci bölümüyle kendi gününde ekrana geldi. Mahkum dizisi her perşembe izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU

Dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM NE ZAMAN OYNUYOR?

"Mahkum" dizisi 14 Aralık 2021 Salı saat 20.00'de FOX TV izleyicisiyle buluştu. Makum dizisi her perşembe ekrana geliyor. Sevilen dizi bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor.

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fırat'ın ve arkadaşlarının firarı, Barış'ın kurduğu tüm düzenin alt üst olmasına neden olacaktır. İçeride kontrol altında tuttuğu Fırat, şimdi her an cinayet bıçağını bulup Barış'ın sonunu getirebilir. Artık şehrin sokaklarında gezen düşmanının yanında bir de köstebek meselesi Barış'ı zora sokar. Barış kılığında müebbetlik katil, Savaş kılığında ölüm cezası olan köstebektir. Bu girdaptan kurtulmak için feda edecek bir kurban seçmek zorunda kalır.

Büyük firar planıyla cezaevinden kaçan Fırat ve arkadaşları, kendilerini güvene aldıktan sonra harekete geçerler. Amaç cinayetin işlendiği gerçek bıçağı bulmaktır. Zihninin karanlıklarında yolculuğa çıkan Fırat, hiç beklemediği bir yerde bulur kendini. Bıçağı alıp, özgürlüğüne kavuşabilecek midir?

MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fırat'tan cinayet bıçağını aldığını düşünen Barış, büyük bir sürprizle karşılaşır. Bıçağı bulabilmesi için Savaş'ın kirli geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Köstebek sınavından geçtiğini düşünürken Sinyor'un kimliğine giden yol, babasıyla yüzleşmesine neden olacaktır.

Cinayet bıçağına giden yolda hafızasını limitlerini zorlayan Fırat, kendi davasının dedektifi olur. Çiftlikte yakaladığı bir ipucu, bıçağı bulma yolunda yeni bir serüvene sürükler. Bu serüven Barış'la kesişince, mahkum tayfa olaya dahil olur.

Her şeyi bitirecek olan bıçak artık Barış ve Fırat'a bir adım uzaktadır. Fırat bıçağa ulaşabilecek midir?

MAHKUM UYARLAMA MI?

"Innocent Defendant" dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek "Mahkum"un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.

MAHKUM DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın üstlendiği dizide ayrıca Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi ünlü isimler yer alıyor.

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