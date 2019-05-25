Mahkeme Tunceli Belediyesinin Dersim kararının yürütmesini durdurdu
Tunceli Belediye Meclisinin, belediye hizmet binasındaki "Tunceli" yazısının "Dersim" olarak değiştirilmesine ilişkin kararı mahkemeden geri döndü.Erzincan İdare Mahkemesi, Tunceli Valiliğinin itirazı üzerine, söz konusu kararının yürütmesini durdurdu.
Tunceli Belediye Meclisinin, belediye hizmet binasındaki "Tunceli" yazısının "Dersim" olarak değiştirilmesine ilişkin kararı mahkemeden geri döndü.
Erzincan İdare Mahkemesi, Tunceli Valiliğinin itirazı üzerine, söz konusu kararının yürütmesini durdurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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