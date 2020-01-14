Mahkeme, 'Marley'i Osman'a verdi

14.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:22

ESKİŞEHİR'de üniversite öğrencisi Osman Orhan Baçaru'nun (24), Golden Retriever cinsi 5,5 yaşındaki 'Marley' isimli köpeğini geri vermediği iddiasıyla, yaklaşık 6 ay önce ayrıldığı sevgilisi Ezgi Bölükbaşı (24) hakkında açtığı davada karar çıktı. Eskişehir 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada hakim, 'Marley'in, Osman Orhan Baçaru'ya verilmesine hükmetti.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesi öğrencisi Osman Orhan Baçaru, avukatı aracılığıyla köpeğini geri vermediğini öne sürdüğü eski kız arkadaşı Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın Yayın Bölümü öğrencisi Ezgi Bölükbaşı hakkında 2 yıl önce dava açtı. Bugün Eskişehir 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları ve davacı Osman Orhan Baçaru katılırken, Aydın'da ailesinin yanında olan Ezgi Bölükbaşı katılmadı. Mahkeme hakimi, sevgililer arasında yapılan 'bağışlama' sözleşmesinin geçerli olduğunu ve 'Marley' adındaki köpeğin Osman Baçaru'ya verilmesine karar verdi.

Kaynak: DHA

'MARLEY'İ ÇOK ÖZLEDİM'Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Osman Orhan Baçaru, köpeğine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok uzun süre oldu, bu kararı beklemek bile beni çok yıprattı. Ama sonunda güzel bir sonuca ulaştık. Avukatlarıma çok teşekkür ediyorum. Marley'e ulaşmak benim için çok mutlu edici bir olay. Bu süreçten sonra Marley'e ulaştım. Mahkemenin verdiği emsal bir karar. Buradan bütün canlıların bir hakkı olduğunu ve eşya kategorisinden çıkıp yaşayan olduğunun anlaşılmasına da örnek oldu. Marley bana geldi çok mutluyum. Umarım onunla sokaklarda tekrar gezebilirim. Özlem denilen bir şey var ve Marley'i çok özledim. O günü iple çekiyorum. Bir rahatlama da geldi diyebilirim. Marley geldikten sonra hayatım daha da güzelleşecek" diye konuştu.'EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR'Osman Orhan Baçaru'nun avukatı Avukat Oytun Süllü, kararın emsal niteliğinde olduğunu ve tüm Türkiye'ye yayılmasını istediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Bu dava daha önce İzmir'de bir boşanma davasında benzer bir şekilde köpeğin 2 haftada bir görülmesi şeklinde bir emsal karar verilmişti. Velayet gibi bir karardı. Yapılan bir bağışlamanın geçerli olduğu anlaşıldı. Biliyorsunuz günümüzde hayvan haklarına daha fazla önem veriliyor. O yüzden her geçen gün canlılarımıza insanlar kadar değer veriliyor olmasını görmek bizi mutlu ediyor. Aslında bir emsal niteliğinde. Osman'ın 2 yıllık beklemesinin sonunda haklı olduğu anlaşıldı. Marley'in onun olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden mutluyuz. Emsal niteliği olan bu davanın Türkiye'ye yayılması, insanların Osman gibi köpeklerine kavuşmasını istiyoruz. 2 yıldır devam eden bir davaydı. Mahkeme bağışlama sözleşmesinin geçerli olduğunu, bu kapsamda da köpeğin Osman'a ait olduğuna karar verdi. Tek yapmamız gereken Aydın'a gidip köpeği almak"'MARLEY'İ ALMA SÜRECİ DEVAM EDECEK'Baçaru'nun diğer avukatı Ahmet Seyhan ise, "Uzun süren bir süreç oldu. Biz bugüne kadar kararı bekledik. Ama sonuç olarak Türk yargısı gereken kararı verdi. Aslında bunu bir evlat acısı gibi düşünün. Evlat özlemi yaşıyordu Osman. Biz bu süreçte Osman'ın yanında olmaya çalıştık. Osman evladına kavuşuyor artık. Bu da mahkeme kararı ile tescillenmiş oldu. Şimdi de Marley'i alma süreci devam edecek. Karşı taraftan da bu konuda iyi niyet bekliyoruz" dedi.