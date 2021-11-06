Mahir Ünal : "Biz 1071'den beri Anadolu'yu mazlumların kucağı, sığınağı haline getirmiş olanlarız" - Haberler
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Mahir Ünal : "Biz 1071'den beri Anadolu'yu mazlumların kucağı, sığınağı haline getirmiş olanlarız"

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Politika
Mahir Ünal :

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın konuşması TRABZON - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

TRABZON (AA) - Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın konuşması TRABZON - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (1)

Mahir Ünal : Biz 1071'den beri Anadolu'yu mazlumların kucağı, sığınağı haline getirmiş olanlarız

Mahir Ünal : Biz 1071'den beri Anadolu'yu mazlumların kucağı, sığınağı haline getirmiş olanlarız

Mahir Ünal : Biz 1071'den beri Anadolu'yu mazlumların kucağı, sığınağı haline getirmiş olanlarız

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Son Dakika Haberleri
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