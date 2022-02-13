MAHALLELİDEN 'GÖLET KURUTULDU' EYLEMİ

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da Sırrıefendi Göleti'nin Seyhan Belediyesi'nce kül dökülerek kurutulduğunu iddia eden mahalleli, eylem yaptı. Bölgenin hazine arazisi olduğunu belirten belediye ise küllerin yurt dışından getirilen ithal çöplerin yakılmasından kaynaklandığını açıkladı.

Seyhan ilçesi Kuyumcular Mahallesi'ndeki Sırrıefendi Göleti, iddiaya göre 2018 yılında beri Seyhan Belediyesi ekiplerince kül dökülerek kurutuldu. Kuruyan gölete giderek eylem yapan mahalleli, belediyenin bölgedeki arazileri bünyesine almaya çalıştığını öne sürdü.

'GÖLET KURUTMAK BİR SUÇTUR'

'Gölümüz kül oldu' ve 'Balıklarımız nerede?' yazılı pankartlar açan mahalleli adına konuşan Orhan Can, "Burada 100 yıldan daha önceye dayanan doğal Sırrıefendi Göletimiz vardı. Seyhan Belediyesi, burayı küllerle doldurunca tarım arazilerimizi suladığımız göleti kuruttu. Gölet, kurutmak bir suçtur. Belediye suç işliyor. Daha önceki yıllarda köylülerimiz buraya gelip, balık tutuyordu. Yüzmeyi öğrenenler vardı. Millet su için savaşırken, bizimkilerse olan göleti kurutuyor. Ayrıca göletin içerisine dökülen küller, insan sağlığına zararlı. Devlet büyüklerimizin konuya el atmalarını istiyoruz" dedi. Elindeki 2017 yılına ait uydu fotoğraflarını da gösteren Can "Burada gölet olduğu kanıtlı. 2018 yılından 2020 yılına kadar göletimiz tamamen kurudu" diye konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Seyhan Belediyesi ise konu ile ilgili iddiaları yalanladı. Belediyenin çevredeki 150 dönüm hazine arazisini önceki yıl Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden talep ettiği, hukuki sürecin ardından 11 Şubat'ta devraldığı bildirildi. Avrupa'dan ithal edilen çöplerin hazine arazilerinde yakıldığı için çevreyi korumak adına bu talebin yapıldığı vurgulandı. Sırrıefendi Göleti'ne kül döken bir şüphelinin de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince belirlendiği, şikayetle hakkında adli işlem başlatıldığı aktarıldı.