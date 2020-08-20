Mahalle sakinleri bozayılardan korunmak için bahçelerinde çitli önlem aldı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar mahalleye inen bozayılardan korunmak için bahçe duvarlarının üzerine demir çit çekti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar mahalleye inen bozayılardan korunmak için bahçe duvarlarının üzerine demir çit çekti.

Dünyanın göç eden tek bozayıların yaşadığı Sarıkamış'ta, ormanlık alana yakın olan İnönü Mahallesi'ne zaman zaman inen bozayılar, çöp konteynerlerinde, evlerin bahçelerinde yiyecek arayarak, karnını doyurmaya çalışıyor.

Bozayıların özellikle akşam saatlerinde mahalleye gelmesinden ve çevrede dolaşmasından tedirgin olan bazı vatandaşlar, ayıların bahçelerine girmemesi için bahçe duvarlarına demir telden çit yaptırdı.

Mahalle sakinlerinden Önder Ağbaba, ayıların evlerin bahçelerine kadar girmesinin kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.

Ağbaba, daha önceleri ayıların birkaç kez bahçe kapısını zorladığını belirterek,

"Ayılar erken saatlerde bile mahallemize geliyor. Bizde bahçemizin etrafını böyle çitler yaparak, ayılardan muhafaza etmeye çalışıyoruz. Yetkililerden bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Hayvanlar aç kalınca direkt ilçe merkezine iniyor. Ayı nüfusu da arttığı için böyle bir durum oldu. Şu ana kadar ayılarla ilgili bir sıkıntı yaşanmadı. Onların yaşam alanlarına da müdahale etmemek gerekir. Bu konuda biz de dikkatli oluyoruz." diye konuştu.

Mahallede çöp konteynerinde yiyecek arayan, bahçe duvarına tırmanan bazı bozayılar ilginç görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA