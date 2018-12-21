Mahalle Sakinleri Başkan Uysal'a Teşekkür Etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi Muhtarı Muhsin Aydın mahalle sakinleri ile birlikte Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Bağlık Mahallesi Muhtarı Muhsin Aydın bir grup mahalle sakini ile birlikte Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı makamında ziyaret ederek, Sakindere projesi olmak üzere, mahalleye yönelik hizmetlerinden dolayı Başkan Uysal'a teşekkür ederek plaketi takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Sakindere bölgesinde elektrik hatlarının yer altına alınması, alt yapı, taş duvar, kaldırım düzenleme, korkuluk ve asfaltlama çalışmalarının ardından, yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarında son aşamaya geldiğini belirtti. Başkan Uysal konuşmasında şu ifadelere yer verdi, "Önümüzde ki hafta bölgede çocuk parkının montajı yapılacak. Ardından oturma grupları, açık hava spor aletleri, basketbol, voleybol ve futbol oynanabilecek sahanın da yapımı ile Sakindere bambaşka bir görünüme kavuşacak. Sadece Sakindere değil, Hatip Sokak da yapılan yaya yolu düzenlemesi, Doğakent spor alanı, Bağlık Mahallemiz ile Sarıkorkmaz mahallesi sınırlarında yapılan seyir terası ve diğer hizmetler ile Bağlık Mahallemizin sorunlarını çözme ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında önemli mesafeler aldık." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA