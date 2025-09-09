Magnum çekilişi kazananlar İSİM, SOY İSİM LİSTESİ açıklandı mı?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Magnum çekilişi büyük heyecan yaratıyor. Katılımcılar, çekilişin ne zaman yapılacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı izleme imkânı olup olmadığını merak ediyor. Peki, Magnum çekilişi kazananlar açıklandı mı?

MAGNUM ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

Bu kampanya, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi'nin 03.12.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-64780 sayılı izni ile düzenlenmektedir. Kampanya dört dönemden oluşmaktadır:

1. Dönem: 15.04.2025 – 14.06.2025

2. Dönem: 15.06.2025 – 14.08.2025

3. Dönem: 15.08.2025 – 14.10.2025

4. Dönem: 15.04.2025 – 14.10.2025 (ilk üç dönemdeki tüm katılımlar üzerinden yapılacak genel çekiliş)

Magnum çekilişi, her dönem belirlenen tarihlerde noter huzurunda ve yetkililerin katılımıyla düzenlenmektedir. Çekiliş sabah saat 11.00'de başlıyor.

HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Türkiye genelindeki satış noktalarından promosyonlu Magnum veya Magnum Mini ürünlerinden alan tüketiciler, ürün çubukları üzerindeki katılım şifrelerini kullanarak kampanyaya katılabilirler.

• Magnum ürünleri için 2 çekiliş hakkı

• Magnum Mini ürünleri için 1 çekiliş hakkı verilmektedir.

Magnum çekilişine katılanların en çok merak ettiği sorulardan biri de "hangi kanalda yayınlanıyor?" sorusudur. Magnum çekilişi, Magnum Turkey YouTube kanalı üzerinden takip edilebilmektedir.

ÖDÜLLER

• Her dönem 10 kişi, 300.000 TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı kazanacaktır.

• Genel dönem çekilişinde ise 2 kişi, 2024 model Porsche Taycan kazanacaktır (tavsiye edilen satış fiyatı: 8.335.000 TL).

Magnum Card Param Hediye Kartı, Türkiye genelinde geçerlidir ancak telekom ürünleri, fatura ödemeleri, tütün ve alkol ürünleri, şans oyunları, kuyumculuk ve döviz işlemlerinde kullanılamaz. Kart bakiyeleri 31.03.2026'ya kadar kullanılmalıdır. Nakde çevrilemez veya banka hesabına aktarılamaz.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

1. Dönem: 08.07.2025 – saat 11:00

2. Dönem: 09.09.2025 – saat 11:00

3. Dönem: 04.11.2025 – saat 11:00

4. Dönem: 04.11.2025 – saat 11:30

Kazananlar, her dönem için sırasıyla 12.07.2025, 13.09.2025 ve 08.11.2025 tarihlerinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi ekinde duyurulacaktır. Ayrıca talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır.

Asil talihlilerin son başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde başvurmayan asil talihlilerin yerine, yedek talihliler yine 15 gün içinde başvuru yapabilecektir. Başvurularda kimlik, okunabilir şifreli ürün çubuğu ve iletişim bilgileri ibraz edilmelidir.

MAGNUM ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR AÇIKLANDI MI?

Magnum 2. dönem çekilişi kazananlar henüz açıklanmadı.

1. DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1. Dönem Kazananları (15 Nisan - 14 Haziran)

300.000 TL Değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı Asil Talihlileri

• 1RET4PTT, ZEYNEP KURT, BARTIN

• LHVEH111, EZGİ ŞEN, İSTANBUL

• NV2CTU4N, GÜL İMREN, MANİSA

• FELYUHL8, BAHTİYAR YASİN UTANGAN, MANİSA

• CCMFCRKJ, SAHRA TÜRKMEN, İSTANBUL

• MKN4RL91, BAHATTİN BURAK GÜLCE, ANKARA

• NU23VCFR, EMRAH ATAR, İZMİR

• PECTULTK, SEYİT AHMET ÇENGEL, İZMİR

• EF8NK9R3, KENAN SÜZGÜN, SİİRT

• M92KRL8T, ONUR AYDIN, İZMİR

300.000 TL Değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı Yedek Talihlileri

• UVUNYM1L, İBRAHİM BOZKURT, İSTANBUL

• FH4NCCKP, GÜLŞAH AKÇAL, MUĞLA

• JP8PEA3A, EMRE EŞİYOK, ISPARTA

• C2YH29P4, BEYZANUR YAVUZ, EDİRNE

• NH884KYC, SALİH TURAN, TEKİRDAĞ

• 1FUMY1EK, YAVUZ SEMİZ, İSTANBUL

• UUJYCEYF, GÖKHAN KOÇYİĞİT, YOZGAT

• LNR9RJJE, ERAY BEŞEVLİ, BARTIN

• FEY8VLFY, FERHAN DURMUŞ, ÇORUM

• 2APU1N1Y, MEBRURE YALÇINEL, ADANA

MAGNUM PORSCHE TAYCAN KAZANANLAR

Magnum Porsche Taycan çekilişi 04.11.2025 tarihinde yapılacak olup, kazananlar 08.11.2025 tarihinde duyurulacaktır.