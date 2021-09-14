Magnum çekiliş 2021 ne zaman? Magnum Porsche çekiliş 2021 nerede yapılacak?

Magnum çekiliş 2021 ne zaman? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Magnum Porsche kampanyası detayları katılımcılar tarafından araştırıyor. Kampanya tarihleri içerisinde katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile çekilişe katılım sağlanabiliyor. Peki, Magnum çekiliş 2021 ne zaman? Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı 2021? sorularının yanıtını araştırıyor...

MAGNUM ÇEKİLİŞ 2021 NE ZAMAN?

Bu yıl 11. kez gerçekleştirilen çekiliş hakkında detaylar belli oldu. Bu yıl La Casa De Papel ile işbirliği yapan Magnum'un Porsche kampanyası 1 Nisan 2021 - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenleniyor.

Bu kapsamda 1 Nisan'da başlayan Magnum Porsche kampanyası, 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çekiliş, 13.10.2021 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. Kazanan talihliler 16.10.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacaktır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmelerden Unilever ve U2 Tanıtım sorumlu değildir. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

MAGNUM PORSCHE KAMPANYASI DETAYLARI

Kampanya tarihleri katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile gönderenler veya www.magnum.com.tr (ücretsiz) web sitesindeki, IOS veya Android işletim sistemli akıllı cep tefonlarına indirecekleri Magnum veya AlgidaİleKazan uygulamalarındaki ilgili alana gsm no, ad, soyad, adres ve katılım şifresi bilgilerini girenler kampanyaya katılmaya hak kazanacaklardır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Gönderilen kısa mesaj, web sitesi, Magnum ve AlgidaİleKazan uygulaması katılımlarından aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenerek, ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir. Kısa mesaj, web sitesi, Magnum ve AlgidaİleKazan uygulamalarındaki katılımlarında şifre, ad soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş katılım hakkı verilmeyecektir.

Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Kısa mesaj ile Turkcell, Türk Telekom Mobil, Vodafone operatörlerinin tüm aboneleri katılım yapabilir. Kısa mesaj ile başarılı ya da hatalı tüm katılımlar KDV ve ÖİV dahil; Turkcell ve Türk Telekom Mobil için 1,00 TL, Vodafone için 0,65 TL olarak katılımcıya ücretlendirilir. Operatörlerin katılım mesajı birim fiyatlarında değişiklik hakkı saklıdır. Web sitesi, Magnum ve AlgidaİleKazan uygulamaları üzerinden yapılan katılımlar ücretsizdir, internete bağlantı ücreti katılımcıya aittir.

1. Bu kampanya yasal bir kampanya mıdır?

Bu kampanya Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. (Unilever) tarafından Milli Piyango İdaresi'nin 30.11.2020 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.9168 sayılı izni ile 01.04.2021 (saat:00.01) - 30.09.2021 (saat:23.59) tarihleri arasında düzenlenen yasal bir kampanyadır.

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