Magnesia'daki kazılarda Zeus Tapınağı'nın giriş kapısına ulaşıldı - Haberler
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Magnesia'daki kazılarda Zeus Tapınağı'nın giriş kapısına ulaşıldı

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Kültür Sanat
Magnesia'daki kazılarda Zeus Tapınağı'nın giriş kapısına ulaşıldı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki antik kent Magnesia'da süren kazılarda, Berlin Pergamon Müzesi'nde kopyası sergilenen Magnesia Zeus Tapınağı'nın giriş kapısına ulaşıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki antik kent Magnesia'da süren kazılarda, Berlin Pergamon Müzesi'nde kopyası sergilenen Magnesia Zeus Tapınağı'nın giriş kapısına ulaşıldı.

Ortaklar Mahallesi'ndeki Magnesia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir başkanlığında yürütülüyor.

İlk olarak Cumhuriyet dönemi öncesinde Alman arkeologlar tarafından kazılan antik kentte, bugüne değin Artemis kutsal alanı, stadyum ve tiyatro alanı ortaya çıkartıldı. Kazılarda 80 heykel ile çeşitli eşyalar da bulundu.

Doç. Dr. Kökdemir, AA muhabirine, Magnesia'nın tapınaklar ve kutsal alanlara bağlı olarak düzenlenen dinsel festivalleriyle antik dönemde ön plana çıkan bir kent olduğunu dile getirdi.

Dönemin en önemli dinsel etkinliklerinden Artemis Festivali'nin burada yapıldığına dikkati çeken Kökdemir, "Dini yönüyle burası çok önemli bir kent. 'Tanrılar ve tanrıçalar' şehri diyebiliriz. Bu zamana kadar yapılan çalışmalarla da bu ortaya koyuldu. Burada birçok tanrı ve tanrıça için özel kutsal alanlar inşa edilmiş." dedi.

"Çok heyecanlıyız"

Bu yılki kazı çalışmalarında çok heyecanlandıklarını aktaran Kökdemir, "dinsel agora" olarak anılan 26 bin metrekarelik alanda yapılan kazılara başladıklarını kaydetti.

Kökdemir, bu alanda Zeus Tapınağı'nın giriş kapısına ulaştıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu alanda ulaştığımız tapınağın, yine Magnesia'da yer alan Anadolu'daki 4. büyük Artemis Tapınağı kadar mimarlık tarihinde yer etmiş bir tapınak olduğunu düşünüyoruz. Zeus'a adanmış bir tapınak. Cumhuriyet öncesi dönemde burası Almanlar tarafından kazılmış. Bu tapınaktan Almanya'ya parçalar götürülmüş ve Berlin Pergamon Müzesi'nde, Bergama Zeus Sunağı gibi, tapınaktan parçalar da kullanılarak, Magnesia Zeus Tapınağı'nın birebir replikası yapılmış, halen sergileniyor. Dünyanın her yerinden bu repkilakayı görmek için insanlar gidiyor. Biz şimdi orijinal yerini ortaya çıkartıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar tapınağın orijinal mimari parçalarının burada korunduğunu gösteriyor. Önümüzdeki yıl Berlin'deki müzede sergilenen yapının orijinalini, burada ortaya çıkaracağız. Bu muazzam bir şey. Hem arkeoloji literatürü için hem de buranın turizme katkı sağlaması için çok önemli. Dolayısıyla çok heyecanlıyız."

"Arkeoloji camiasının gözü burada olacak"

Yıl sonuna kadar sürdürmeyi planladıkları kazı çalışmalarıyla tapınağın tamamını ortaya çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Kökdemir, "Bu tapınağı tamamen ortaya çıkardığımızda dünyadaki arkeoloji camiasının gözü burada olacak." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de yılda 10 bin ziyaretçi ağırlayan Magnesia Antik Kenti'ndeki bu çalışmayla bu eserin ortaya çıkartılmasının, kendilerini de motive ettiğini belirterek, yerli ve yabancı çok sayıda turistin bu bölgeye geleceğine inandığını dile getirdi.

Magnesia'daki kazılarda Zeus Tapınağı'nın giriş kapısına ulaşıldı

Magnesia'daki kazılarda Zeus Tapınağı'nın giriş kapısına ulaşıldı

Magnesia'daki kazılarda Zeus Tapınağı'nın giriş kapısına ulaşıldı

Magnesia'daki kazılarda Zeus Tapınağı'nın giriş kapısına ulaşıldı

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Magnesia'daki kazılarda Zeus Tapınağı'nın giriş kapısına ulaşıldı - Haberler
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