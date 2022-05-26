Zuhal Topal, konserine gittiği Gülşen'in karın kaslarını görünce dokunmadan duramadı - Haberler

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Zuhal Topal, konserine gittiği Gülşen'in karın kaslarını görünce dokunmadan duramadı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, önceki akşam yine İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Konsere giden başarılı sunucu Zuhal Topal, önünde dans eden Gülşen'i görünce kaslı karnına dokunmadan duramadı.

Yakın zamanda bir giyim markası ile işbirliği yaparak kendi koleksiyonunu çıkaran Gülşen, konserlerine devam ediyor. Sahne kıyafetlerine yapılan eleştirileri umursamadan istediği gibi giyinen Gülşen, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı.

ZUHAL TOPAL, GÜLŞEN'İN KASLARINA DOKUNDU

Sahnede hızını alamayan Gülşen, bir ara masaların üzerine çıkarak şarkılarını söylemeye devam etti. TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programın sunuculuğunu üstlenen Zuhal Topal da Gülşen'i dinleyenler arasındaydı. Gülşen'i yakınında gören Topal, şarkıcının karın kaslarına dokunmadan duramadı. O anların kayda alındığını gören Topal, Gülşen'in kaslarına dokunduktan sonra kamera bakarak onay verdi.

Zuhal Topal, konserine gittiği Gülşen'in karın kaslarını görünce dokunmadan duramadı

Zuhal Topal, konserine gittiği Gülşen'in karın kaslarını görünce dokunmadan duramadı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Zuhal Topal, Gülşen, Magazin, Haberler

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