Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zeynep Demirel'den kura çekiminde topları açamayan Volkan Demirel'e gönderme: Evde kavanozları kapaklarını iyi açıyorsun

Magazin Haberleri

Zeynep Demirel, UEFA Konferans Ligi'nde grup aşaması kura çekimi topu açamayan eşi Volkan Demirel'e gönderme yaparak "Kavanoz kapaklarını evde gayet iyi açıyorsun" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'un rakiplerinin belli olduğu kura çekimlerinde görev alan kaleci Volkan Demirel, topları açmakta zorlandı. Zor anları yaşayan Demirel, "Açılmıyor" diyerek kura görevlisi Giorgio Marchetti'den yardım istedi.

"EVDE KAVANOZ KAPAKLARINI İYİ AÇIYORSUN"

Tören sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Demirel, "Güzel bir çekiliş oldu. Başta Türk takımlar olmak üzere tüm takımlara başarılar dilerim. Giorgio Marchetti'ye topları açarken verdiği destek için özel teşekkürler" notunu yazdı. Demirel'in o anları törene damga vururken eşi Zeynep Demirel'den yorum gecikmedi. Eşinin paylaşımına yorum yapan Zeynep Demirel, "Kavanoz kapaklarını evde gayet iyi açıyorsun oysa" dedi. Eşine cevap veren Volkan Demirel ise "Heyecanlandım" yorumunu yaptı.

Zeynep Demirel'den kura çekiminde topları açamayan Volkan Demirel'e gönderme: Evde kavanozları kapaklarını iyi açıyorsun

Zeynep Demirel'den kura çekiminde topları açamayan Volkan Demirel'e gönderme: Evde kavanozları kapaklarını iyi açıyorsun

Zeynep Demirel'den kura çekiminde topları açamayan Volkan Demirel'e gönderme: Evde kavanozları kapaklarını iyi açıyorsun

İlgili Haberler
Volkan Demirel'in kura toplarıyla imtihanı törene damga vurdu! Canlı yayındaki diyalog bombaVolkan Demirel'in kura toplarıyla imtihanı törene damga vurdu! Canlı yayındaki diyalog bomba
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Volkan Demirel Zeynep Demirel Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title