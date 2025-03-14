Zafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtsever paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş

Geniş Aile, İşler Güçler ve Düğün Dernek gibi pek çok sevilen dizide yer alan Şinasi Yurtsever tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncunun ölümü sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

VEFAT HABERİNİ ZAFER ALGÖZ DUYURDU

Acı haberi Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu . Algöz, "Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağ olsun..Allah rahmet eylesin..." dedi. Algöz bu paylaşımını kısa sürede sildi. Algöz'ün silmesinin nedeni ortaya çıktı.

ANNESİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENMİŞ

Yurtseven'in hastalığı, yalnızca eşi Ferihan Kaya ve yakın set arkadaşları tarafından bilinmekteydi. Aile üyelerinin haberdar olmaması için özel önlemler alındığı, hastalığın uzun süre gizli tutulduğu öğrenildi. Ancak, Zafer Algöz'ün sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından, Yurtsever'in annesi oğlunun ölümünü bu şekilde öğrenmiş oldu.

ZAFER ALGÖZ OLAY SONRASI KONUŞTU

Zafer Algöz, Şinasi Yurtsever'in ölümünü duyurduktan sonra gelen tepkiler üzerine sosyal medyadaki paylaşımını kısa süre içinde sildi. Birsen Altuntaş'a konuşan Algöz, "Bana anne ve babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmesini istemediklerini söylediler. Bunun üzerine hemen paylaşımı sildim ama kısa sürede yayılmış. Başımız sağ olsun, çok üzüldüm." diyerek yaşanan durumu açıkladı.

ŞİNASİ YÜRTSEVER KİMDİR?

Erzincan'da 16 Temmuz 1973'te dünyaya gelen Yurtsever, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Yurtsever televizyon ekranlarındaki oyunculuk kariyerine "Başka İstanbul Yok", "Hemşerim" ve "Küçük İbo" dizilerindeki rolleriyle adım attı.

Yurtsever, "Yılan Hikayesi", "Kınalı Kar", "Alacakaranlık", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat", "Bir Bulut Olsam", "Sen de Gitme", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı"nın aralarında olduğu birçok popüler dizide de oynadı.

Sinemaya 2003 yılında "Yazı Tura" filmindeki "Basri" karakteriyle adım atan Yurtsever, birçok sinema filminde de rol aldı. 2011'de "Çalgı Çengi" filminde nakliyatçı rolünü ve 2013'te "Düğün Dernek" filminde "Yılmaz" karakterini canlandırdı.