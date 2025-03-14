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Zafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtsever paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş

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Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtseven, 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, usta oyuncu Zafer Algöz sosyal medyada duyurdu. Ancak kısa süre sonra Algöz, paylaştığı bu haberi sildi. Bunun ardında ise Şinasi Yurtsever'in annesinin, oğlunun hastalığından ve vefatından haberi olmadığı gerçeği ortaya çıktı.

Geniş Aile, İşler Güçler ve Düğün Dernek gibi pek çok sevilen dizide yer alan Şinasi Yurtsever tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncunun ölümü sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

VEFAT HABERİNİ ZAFER ALGÖZ DUYURDU

Acı haberi Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu . Algöz, "Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağ olsun..Allah rahmet eylesin..." dedi. Algöz bu paylaşımını kısa sürede sildi. Algöz'ün silmesinin nedeni ortaya çıktı.

Zafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş

ANNESİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENMİŞ

Yurtseven'in hastalığı, yalnızca eşi Ferihan Kaya ve yakın set arkadaşları tarafından bilinmekteydi. Aile üyelerinin haberdar olmaması için özel önlemler alındığı, hastalığın uzun süre gizli tutulduğu öğrenildi. Ancak, Zafer Algöz'ün sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından, Yurtsever'in annesi oğlunun ölümünü bu şekilde öğrenmiş oldu.

ZAFER ALGÖZ OLAY SONRASI KONUŞTU

Zafer Algöz, Şinasi Yurtsever'in ölümünü duyurduktan sonra gelen tepkiler üzerine sosyal medyadaki paylaşımını kısa süre içinde sildi. Birsen Altuntaş'a konuşan Algöz, "Bana anne ve babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmesini istemediklerini söylediler. Bunun üzerine hemen paylaşımı sildim ama kısa sürede yayılmış. Başımız sağ olsun, çok üzüldüm." diyerek yaşanan durumu açıkladı.

ŞİNASİ YÜRTSEVER KİMDİR?

Erzincan'da 16 Temmuz 1973'te dünyaya gelen Yurtsever, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Yurtsever televizyon ekranlarındaki oyunculuk kariyerine "Başka İstanbul Yok", "Hemşerim" ve "Küçük İbo" dizilerindeki rolleriyle adım attı.

Yurtsever, "Yılan Hikayesi", "Kınalı Kar", "Alacakaranlık", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat", "Bir Bulut Olsam", "Sen de Gitme", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı"nın aralarında olduğu birçok popüler dizide de oynadı.

Sinemaya 2003 yılında "Yazı Tura" filmindeki "Basri" karakteriyle adım atan Yurtsever, birçok sinema filminde de rol aldı. 2011'de "Çalgı Çengi" filminde nakliyatçı rolünü ve 2013'te "Düğün Dernek" filminde "Yılmaz" karakterini canlandırdı.

Zafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtsever paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

Allah rahmet eylesin, ölüm geldikten sonra ne desen boş. Dünya hayatı böyledir bir gün varsın bir gün yok. Dünyada elde ettiğin her şey, dünyada kalır, para şöhret makam mevki vb. Bu nedenle ebedi-baki hayat için çalışmak namazını ve diğer ibadetlerini hakkıyla yapmak gerektir.

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Haber YorumlarıYorumcu:

haberi duyurmak zafer Alagöz ün görevimi ailede bilmeyenler olur bilmedrn paylaşım yapmaması lazın

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Haber YorumlarıNetherill:

ölüm eskinin sonu yeninin başlangıcıdır. allah rahmet eylesin rabbim herkese imanlı ölüm nasip etsin.

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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

sevdiğimiz bir sanatçıydı, adı hiç kötü bir habere karışmadı, Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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