Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum
Survivor'dan tanınan Didem Ceran, Güney Kore'de geçirdiği kapsamlı yüz estetiği operasyonunun ardından sosyal medyada sürecin son durumunu paylaştı. Takipçilerinden gelen tepkilere yanıt veren Ceran, doğal görünümün zaman alacağını hatırlatırken, yeni halini "Harika gözüküyorum" sözleriyle duyurdu.
- Didem Ceran, Güney Kore'de yüz estetiği operasyonu geçirdi.
- Operasyon kapsamında elmacık kemikleri, yanak, şakak kemikleri ve göz büyütme müdahaleleri yapıldı.
- Didem Ceran, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin devam ettiğini ve doğal görünümün zaman alacağını belirtti.
Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, Güney Kore'de geçirdiği kapsamlı yüz estetiği operasyonunun 17. gününde sosyal medyada sürecin son durumunu paylaştı ve takipçilerinin sorularına yanıt verdi. Ceran, ameliyat sonrası değişimini gün gün paylaşırken, doğal görünümün zaman alacağını da hatırlattı.
YÜZ NAKLİNİ KORE'DE YAPTIRDI
Didem Ceran, yüzündeki çöküklüklerden rahatsız olduğu için Kore'de ameliyat masasına yattığını belirtti. Operasyon kapsamında elmacık kemikleri, yanak ve şakak kemiklerine müdahale edildi. Ayrıca göz büyütme ameliyatı da geçirdi.
SOSYAL MEDYA TEPKİLERİNE YANIT VERDİ
Ceran, takipçilerinden gelen yorumlara cevap verirken, "İyileşmemi neden beklemiyorsunuz? Daha iyileşmedim" ifadelerini kullandı. Ameliyat sonrası sürecin zaman alacağını ve doğal görünümün oluşmasının sabır gerektirdiğini vurguladı.
Ceran, sosyal medyada son halini paylaşarak, "Hiç ameliyat olmamış gibi gözükmemi bekliyorsunuz. Ki harika gözüküyorum" dedi ve takipçilerinin beğenisine sundu.