Üye Girişi
Haberler

Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren'in ödediği ücret ortaya çıktı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Renkli kişiliği ve şarkılarıyla her daim adından söz ettiren Cenk Eren, geçtiğimiz günlerde daha genç görünmek için bıçak altına yattı. Şarkıcının ameliyat için kesenin ağzını açtığı öğrenildi.

ÇENESİNDEN BOYNUNA KADAR İŞLEM YAPTIRDI

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, 58 yaşındaki Cenk Eren, derin yüz gerdirme adı verilen bir operasyon geçirdi. Çenesinin belirgin olması için dolgu yaptıran Cenk Eren, boynunu da gerdirdi. Şarkıcının yaptırdığı işlemlerin bedeli ise 800 ile 1 milyon TL arasında değişiyor.

Bıçak altına yatan Cenk Eren, işlemlerin 9. gününde sargılı yüzünü takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Ünlü ismin son hali dünyaca ünlü oyuncu George Clooney'e benzetilmişti.

Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren'in ödediği ücret ortaya çıktı

Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren'in ödediği ücret ortaya çıktı

Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren'in ödediği ücret ortaya çıktı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Cenk Eren Ünlüler Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı! Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Mart listesi! Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 23 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 23 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Macaristan Türkiye maçı CANLI izle! 22 Mart Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 22-23 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi!
500

Yorumlar (7)

Can Özer:

Istediginiz kadar gerdirin. Yolun sonu geliyor. Game over. Uzatmalari oynuyorsunuz. 3-5 sene daha gergin yuzle gez ne cikar

61
4
yanıtYanıtla
Güray Dilli :

Yaptığı masrafı hayır kurumlarına , eğitime , savunmaya vb destek olarak verseydi daha yakışıklı olurdu. Gamer over doğru..

31
1
yanıtYanıtla
SMMM:

ŞEY GİBİ OLMUŞ

28
3
yanıtYanıtla
Ali Teke:

Gergin Cenk mi oldun şimdi Seni zaten biz öylede böylede biliyoruz??

21
2
yanıtYanıtla
AYHAN BAYRAK:

Nonooooş

13
4
yanıtYanıtla
sezgin sucin:

ne kadarda berbat olmuş

13
1
yanıtYanıtla
sinan çayırcı:

Kabre gergin gireceğim diye tutturmuşlar :)

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title