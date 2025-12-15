Haberler

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli elbisesiyle düğünde kurtlarını döktü

"Arka Sokaklar"ın 'Zeliş'i Yüsra Geyik, yakın arkadaşı Volkan Alkılıç'ın düğününde nikah şahidi olarak yer aldı. Göğüs dekolteli siyah elbisesiyle dikkat çeken oyuncu, düğünde arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

  • Yüsra Geyik, avukat Volkan Alkılıç'ın düğününe katıldı ve nikah şahidi olarak görev aldı.
  • Yüsra Geyik, düğünde siyah bir elbise ve göğüs dekoltesi giydi.
  • Yüsra Geyik, düğünde arkadaşlarıyla oyunlar oynadı.

Türk televizyonlarının sevilen dizisi Arka Sokaklarda canlandırdığı 'Zeliş' karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Yüsra Geyik, yakın arkadaşı avukat Volkan Alkılıç'ın düğününe katıldı.

Ünlü oyuncu, düğünde nikah şahidi olarak da görev alarak arkadaşına bu özel gününde destek verdi. Geyik, düğünde giydiği siyah elbisesi ve göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sadece şıklığıyla değil, eğlenceli ve neşeli tavırlarıyla da göz dolduran oyuncu, düğünde arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak unutulmaz anlar yaşadı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıotu ken:

Hüsnü başkomserime bu yapılır mı bee. Ahlaksızzzz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüzide Altay:

Sergilemek Bedava. Bakmak bedava.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

