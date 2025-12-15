Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli elbisesiyle düğünde kurtlarını döktü

Türk televizyonlarının sevilen dizisi Arka Sokaklarda canlandırdığı 'Zeliş' karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Yüsra Geyik, yakın arkadaşı avukat Volkan Alkılıç'ın düğününe katıldı.

Ünlü oyuncu, düğünde nikah şahidi olarak da görev alarak arkadaşına bu özel gününde destek verdi. Geyik, düğünde giydiği siyah elbisesi ve göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sadece şıklığıyla değil, eğlenceli ve neşeli tavırlarıyla da göz dolduran oyuncu, düğünde arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak unutulmaz anlar yaşadı.