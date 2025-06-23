Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da vefat eden usta yapımcı Ahmet Selim Tuncer, doğup büyüdüğü Ünye'de gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Tuncer'in cenazesinde, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra eski Bakan Fahrettin Koca gibi siyasi isimler de hazır bulundu.

Yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

En son memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde Uğur Yücel, Mehmet Özgür ve Hülya Avşar'ın başrolünü oynadığı "Aşkın Dünkü Çocukları" adlı sinema filmini çeken Tuncer'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Ünye Büyük Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası ünlü yönetmen ve yapımcı Selim Tuncer aile kabristanına defnedildi. Cenazeye eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, sanatçı Yücel Arzen, iş arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömercan Altay - Magazin
Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti

Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Temel kazısında kepçeye takıldı, ekipler hemen harekete geçti

Temel kazısında kepçeye takıldı, ekipler hemen harekete geçti
Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.