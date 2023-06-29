Yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Madonna'nın ailesinden korkutan sözler: Kaybedeceğimizi düşündük

Enfeksiyon nedeniyle 5 gün önce yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Madonna'nın ailesi, sağlık durumu hakkında bilgi vererek "Kendini hala genç, üstelik de yenilmez sanıyor. Ancak böyle değil. Onu gerçekten kaybedeceğimize inandığımız çok zor birkaç gün geçirdik" dedi. Aile, durumun ciddiyetini koruduğunu da söyledi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın geçtiğimiz günlerde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Antibakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan şarkıcı entübe edildi. Madonna'nın ailesi yaptığı açıklamada sağlık durumunun çok ciddi olduğu için gizli tuttuklarını belirterek "Onu gerçekten kaybedeceğimize inandığımız çok zor birkaç gün geçirdik" dedi.

KIZI YALNIZ BIRAKMIYOR

Page Six'in özel haberine göre, yoğun bakımdan çıktığı belirtilen Madonna, hastanenin normal bir odası alındı. Tedavisi devam edilen şarkıcının 26 yaşındaki en büyük kızı Lourdes Leon ise annesi bu süreçte bir an olsun yalnız bırakmadı. Şarkıcının sağlık durumu hakkında bilgi veren ailesi, Madonna'nın 24 Haziran Cumartesi günü hastaneye kaldırıldığını ve durumun çok ciddi olduğu için gizli tutmayı tercih ettikleri söyledi.

"ONU KAYBEDECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİRKAÇ GÜN GEÇİRDİK"

Madonna'nın mesleğini ve kariyerini kendi sağlığının bile önünde tuttuğunu ve bunun ölümcül hale gelmesinden korktuklarını söyleyen aile, "Kendini hala genç, üstelik de yenilmez sanıyor. Ancak böyle değil. Onu gerçekten kaybedeceğimize inandığımız çok zor birkaç gün geçirdik. Madonna'nın ucunda ölüm bile olsa ününü ve kariyerini sağlığı dahil her şeyin önüne koyacağından korkuyoruz" dedi.

DÜNYA TURNESİ ERTELENDİ

Madonna'nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, Madonna'nın 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin bu nedenle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurarak, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.