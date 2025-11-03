Haberler

Yılmaz Morgül'den sevenlerini üzen paylaşım: Dualarınızı bekliyorum

Güncelleme:
Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, yoğun iş temposu ve annesinin vefatının ardından yaşadığı derin üzüntü nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından oksijen maskesiyle bir fotoğraf paylaşan Morgül, "Üç gündür tedavi altındayım, dualarınızı bekliyorum" ifadeleriyle hayranlarını duygulandırdı. Sevenleri ise sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

  • Yılmaz Morgül yoğun tempo ve annesini kaybetmenin üzüntüsü nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
  • Yılmaz Morgül üç gün tedavi altında olduğunu belirtti.
  • Yılmaz Morgül sevenlerinden dualarını beklediğini ifade etti.

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, yoğun tempo ve annesini kaybetmenin verdiği üzüntü nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Magazin dünyasının renkli ve bir o kadar da ses getiren isimlerinden Yılmaz Morgül, yıllardır müzik kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başarıyor. Kendine özgü tarzı, dikkat çekici sahne performansları ve iddialı açıklamalarıyla tanınan Morgül, bu kez sağlık durumu nedeniyle sevenlerini endişelendirdi.

"ÜÇ GÜN TEDAVİ ALTINDAYIM"

Ünlü sanatçı, hastane odasından yaptığı paylaşımla hayranlarının karşısına çıktı. Fotoğrafta oksijen maskesiyle görüntülenen Morgül, sağlık durumuyla ilgili duygusal bir mesaj yayımladı, "Yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor. 3 gün tedavi altındayım, dualarınızı bekliyorum."

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYener Sengul:

Güneş gözlügü, ütülü gömlek nedir lan hasta yatagında:)))

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

dün ürkek fatih bugün bu hadi hayırlısı

Haber Yorumlarısezgin sucin:

oğlan galiba

Haber YorumlarıUfuk Candan:

ah yazıkkk valla ben semıom

