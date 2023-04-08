Yılmaz Morgül, annesinin vefatında yanında olmayan 3 ünlü ismi hayatından çıkardı

Yılbaşı akşamı annesinin ani ölümüyle yıkılan sanatçı Yılmaz Morgül, en zorlu süreçte yanında olmayan Gülben Ergen, Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses'i hayatından çıkardı. Yaşadıklarından dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Morgül, "Bu isimleri tamamen hayatımdan sildim" dedi.

Yılbaşı gecesi annesini kaybeden şarkıcı Yılmaz Morgül, yaşadığı zor günlerde 28 gün hastanede tedavi görerek psikolojik destek almaya başladı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Morgül, hayatından sildiği isimleri açıkladı.

BÜLENT ERSOY, İBRAHİM TATLISES VE GÜLBEN ERGEN'İ SİLDİ

Annesi Fatma Morgül'ün vefatından sonra sanat camiasından birçok ismi hayatından çıkardığını söyleyen Morgül, " İbrahim Tatlıses'in yanımda olmaması hayatımın en büyük şoklarından biri oldu. Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses ve Gülben Ergen gibi isimleri tamamen hayatımdan sildim" dedi.

"ANNEMDEN SONRA BEN ESKİ YILMAZ DEĞİLİM"

Annesinin ölümünden sonra katıldığı canlı yayında yaşadığı zor günlerden bahseden Yılmaz Morgül, "Berat Kandili'nde annem olmadığı için 24 saat ağladım. Ben babamı kaybettim, 40'ını okuturken ablamı kazada kaybettim. Sonra da 19 yaşındaki yeğenimi kaybettim. Çok üzüldüm, acı çektim ama annemin acısı gibi bir acı yaşamadım. ki psikologdan yardım alıyorum. 28 gün hastanede tedavi gördüm. Çok acı çok... Anne konusunda hassas biriydim. Kefeni sarılı annemi mezara indirdim ve onu oraya bıraktığım günden beri ben eski Yılmaz değilim. Güçlü olmaya çalışıyorum ama delirdim galiba diyorum. Bazen gülme bazen de ağlama krizleri geliyor" demişti.