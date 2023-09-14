Yılmaz Güney'in ailesi ile Farah Zeynep Abdullah arasındaki gerilim büyüyor

Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney için yaptığı açıklama sonrası Güney'in ailesinden tepki aldı. Abdullah ise sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Yılmaz Güney'in ailesi ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah arasındaki gerilim büyüyor.

Abdullah, Güney için "Sinemamızın kadın döven erkeği" demişti.

Güney'in ailesi Abdullah'a tepki göstererek "Samimi uyarılarımızı dikkate almayan başta oyuncu Farah Zeynep Abdullah olmak üzere karalama kampanyasına karışan her birey için her türlü kanuni hakkımızı kullanarak Yılmaz Güney'in manevi hatırasını, ailesinin ve yakınlarının kişilik haklarının muhafazasını sağlamaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla sunarız" açıklamasını yapmıştı.

Abdullah bugün konuya dair bir haberi sosyal medya hesabından alıntılayarak Güney'in ailesine şu yanıtı verdi: "Ok hakimi vurmak yok ama."

Abdullah'ın paylaşımı kimi kullanıcılarını tepkisini çekerken, bazı kullanıcılardan da destek aldı.