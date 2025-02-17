Yılın aşkında dikkat çeken yaş farkı! Tom Cruise ile Ana de Armas'ın o görüntüleri büyük ses getirdi

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Hollywood'un yıldız isimleri Tom Cruise ile Ana De Armas'ın birlikte yedikleri akşam yemeği tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Çiftin arasındaki yaş farkı ise en dikkat çeken detay oldu.

Londra'nın Soho semtinde görüntülenen 62 yaşındaki Tom Cruise ile 36 yaşındaki Küba asıllı oyuncu Ana De Armas, akşam yemeği yedi. Çift, yemeğin ardından kendilerini büyük bir heyecanla bekleyen hayranlarıyla fotoğraflar çektirdi.

BİRLİKTELİKLERİ KADAR ŞIKLIKLARI DA KONUŞULDU

Tom Cruise, gri polo yaka tişörtünü lacivert takım elbisesi ile kombinleyerek şık bir görünüme kavuşurken, Ana de Armas ise mavi kot pantolon ve siyah blazer ceketinin altına dore ayakkabılar tercih etti.

Çiftin birlikteliği kadar şık görünümleri de konuşulurken, yılın aşkının belgelendiği gecede en çok dikkat çeken detay ise aralarındaki yaş farkı oldu.

26 YAŞ FARKI

62 yaşındaki Tom Cruise ile 36 yaşındaki Küba asıllı oyuncu Ana de Armas'ın arasında 26 yaş fark bulunuyor.