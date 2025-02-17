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Yılın aşkında dikkat çeken yaş farkı! Tom Cruise ile Ana de Armas'ın o görüntüleri büyük ses getirdi

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Hollywood yıldızları Tom Cruise ve Ana de Armas, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birlikte yedikleri akşam yemeği ile tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. 62 yaşındaki Tom Cruise ile 36 yaşındaki Küba asıllı oyuncu Ana de Armas'ın arasında 26 yaş fark bulunuyor.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Hollywood'un yıldız isimleri Tom Cruise ile Ana De Armas'ın birlikte yedikleri akşam yemeği tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Çiftin arasındaki yaş farkı ise en dikkat çeken detay oldu.

Londra'nın Soho semtinde görüntülenen 62 yaşındaki Tom Cruise ile 36 yaşındaki Küba asıllı oyuncu Ana De Armas, akşam yemeği yedi. Çift, yemeğin ardından kendilerini büyük bir heyecanla bekleyen hayranlarıyla fotoğraflar çektirdi.

BİRLİKTELİKLERİ KADAR ŞIKLIKLARI DA KONUŞULDU

Tom Cruise, gri polo yaka tişörtünü lacivert takım elbisesi ile kombinleyerek şık bir görünüme kavuşurken, Ana de Armas ise mavi kot pantolon ve siyah blazer ceketinin altına dore ayakkabılar tercih etti.

Yılın aşkında dikkat çeken yaş farkı! Tom Cruise ile Ana de Armas'ın o görüntüleri büyük ses getirdi

Çiftin birlikteliği kadar şık görünümleri de konuşulurken, yılın aşkının belgelendiği gecede en çok dikkat çeken detay ise aralarındaki yaş farkı oldu.

26 YAŞ FARKI

62 yaşındaki Tom Cruise ile 36 yaşındaki Küba asıllı oyuncu Ana de Armas'ın arasında 26 yaş fark bulunuyor.

Yılın aşkında dikkat çeken yaş farkı! Tom Cruise ile Ana de Armas'ın o görüntüleri büyük ses getirdi

Yılın aşkında dikkat çeken yaş farkı! Tom Cruise ile Ana de Armas'ın o görüntüleri büyük ses getirdi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJY:

BİRİ 62 YAŞINDA DİĞERİ 36 İKİ YETİŞKİN İNSAN AMA AYŞE SADECE 9 YAŞINDA BİR ÇOCUKTU ACIMADILAR AYŞE'YE AKLIMA GELDİKÇE ÜZÜLÜYORYUM.

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Ağzının tadını biliyor ellammm

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