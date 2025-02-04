Yıldız Tilbe'nin yüzü yandı! Son halini paylaştı

Sanatçı Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşadı. Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

"KİMYASAL YANIK OLDUM"

Ünlü şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" dedi.

Takipçilerinin geçmiş olsun mesajlarına da yanıt veren Tilbe, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" ifadelerini kullandı.