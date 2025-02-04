Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı

Kritik isim Ankara! Beştepe'deki tarihi görüşme başladı
Cemal Enginyurt'a Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından resen soruşturma başlatıldı

Bugün CHP rozeti takan Cemal Enginyurt'a soruşturma
Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

Deprem fırtınası yaşanan Ege'de şiddetli bir sarsıntı daha
İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? AKOM'dan son dakika uyarısı

AKOM'dan İstanbullulara son dakika kar uyarısı

Yıldız Tilbe'nin yüzü yandı! Son halini paylaştı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluştuğunu açıkladı. Tilbe, 'Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim' diyerek yaşadığı talihsiz olayı takipçileriyle paylaştı.

Sanatçı Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşadı. Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

"KİMYASAL YANIK OLDUM"

Ünlü şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" dedi.

Yıldız Tilbe'nin yüzü yandı! Son halini paylaştı

Takipçilerinin geçmiş olsun mesajlarına da yanıt veren Tilbe, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe'nin yüzü yandı! Son halini paylaştı

Yıldız Tilbe'nin yüzü yandı! Son halini paylaştı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satılıyor
img

Deprem fırtınası yaşanan Ege'de şiddetli bir sarsıntı daha
img

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Yüzüne bakınca böyle bir yüzden bu kadar güzel ses nasıl çıkmış diye insan düşüncelere dalıyor.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTevabil Arslan il:

Kolay para kazananlara nedense acımıyorum Aslında onlar kazanamazlar millet sağolsun veriyor.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYILDIZ:

Senin için güzel be ablam boşver sen ALLAH şifanı versin.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Aysel Gürel 2025 de geri geldi tövbe estağfrullah

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UTTS isyanı büyüyünce Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
Kahramanmaraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı

Maraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.