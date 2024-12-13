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Yetenek Sizsiniz'le ünlenen sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı

Yetenek Sizsiniz'le ünlenen sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı
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Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla ünlenen sihirbaz Ared Ghafouri'nin son hali gündem oldu. Ünlü sihirbazın yeni tarzıyla sosyal medyada paylaştığı son fotoğraf dikkatleri üzerine çekti.

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla tanınan ve yaptığı gösterilerle herkesin ağzını açık bırakan Aref Ghafouri, sıra dışı gösterileri ve kendine has tarzıyla dönem dönem adından söz ettiriyor.

İŞTE SİHİRBAZ AREF'İN SON HALİ

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü sihirbaz yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. İran asıllı Türkiye vatandaşı sihirbazın son halini görenler tanıyamadı. Aref Ghafouri'nin, "Hayat, sadece inandıkların kadar gerçektir" notuyla yayınladığı fotoğrafa takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Yetenek Sizsiniz'le ünlenen sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Aref Ghafouri, Antalya'da beş yıldızlı bir otelde gerçekleştirdiği gösterisi sırasında kobra yılanının sokması sonucu ölümden dönmüştü. Yılanın sağ elinin bilek üstünden ısırmasından sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da panzehir için ambulans uçakla Mısır'a götürülmüştü. Ünlü sihirbaz Kahire'deki tedavisinin ardından Türkiye'ye dönmüştü.

Yetenek Sizsiniz'le ünlenen sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı

"BENİ ISIRDIĞI GİBİ ÖLDÜ"

Olay anını anlatan Ghafouri, "Beni ısırdığı zaman hızlı bir şekilde elimi çektim ve yılanın kafası aşağıya doğru çöktü. Genelde bu tür yılanlar ısırdığı zaman siz ölene kadar sizi bırakmaz. Şansın varmış fazla zehri yokmuş ve beni ısırdığı gibi öldü." ifadelerini kullanmıştı.

"DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI"

Tedavisi hakkında konuşan Aref, "Hızlı bir şekilde soğuk suyla birlikte kolumdaki zehri emmeye başladım. Hastaneye hızlı bir şekilde gidemedik ve o an felç olduğumu hissetmeye başladım. Ağız ve dişlerimi hareket ettirmek için sürekli sakız çiğnemeye başladım. 25 saat panzehir olmadan nasıl durdum doktorlar bile şaşırdı" demişti.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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