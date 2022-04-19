Yeşim Salkım'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar davetine katılan Hülya Avşar'a sert yorum: Simit var mıymış?

Hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen iftar davetine ünlü isimler akın etti. Günler önce düzenlenen davetin yankıları ise sürmeye devam ediyor. Sivri diliyle tanınan Yeşim Salkım da davete giden Hülya Avşar'ı eleştirdi.

AVŞAR'I SİMİT ÇIKIŞI ÜZERİNDEN ELEŞTİRDİ

Eğlenceli halleriyle İftar davetine damga vuran Hülya Avşar, eline fotoğraf makinesi alarak Emine Erdoğan ve diğer konukların fotoğraflarını çekti. Bu halleriyle Twitter'da çok konuşulan Avşar'a Yeşim Salkım'dan yorum gecikmedi. Avşar'ın "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak" sözlerini hatırlatan Salkım, "Simit var mıymış bari iftarda" dedi.

Yeşim Salkım'ın kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlanan eleştirisine Hülya Avşar'dan ne cevap geleceği ise merak konusu oldu.