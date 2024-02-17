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Yeşilçamın usta oyuncularından Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

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Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ, 81 yaşında yaşama veda etti. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden oyuncunun sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde vefat ettiği öğrenildi. Ünlü ismin ölüm haberini Film-San Vakfı, 'Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz' açıklamasıyla verdi.

Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ, 81 yaşında yaşama veda etti. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden oyuncunun sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde vefat ettiği öğrenildi.

Yeşilçamın usta oyuncularından Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

Ünlü ismin ölüm haberini Film-San Vakfı, "Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasıyla verdi.

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Film-San Vakfı (@filmsanvakf)'in paylaştığı bir gönderi

SEVDA FERDAĞ KİMDİR?

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Sevda Ferdağ Cihangir Ünlüler Sinema Magazin Güncel Haberler

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