Yeşilçamın usta oyuncularından Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ, 81 yaşında yaşama veda etti. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden oyuncunun sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde vefat ettiği öğrenildi.

Ünlü ismin ölüm haberini Film-San Vakfı, "Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasıyla verdi.

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SEVDA FERDAĞ KİMDİR?