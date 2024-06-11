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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti

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Türk sinemasına damga vuran isimlerden Murat Soydan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran kızı Mehveş Soydan "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, yaşamını yitirdi. Sayısı projede yer alan usta ismin ölüm haberini de kızı verdi. Sosyal medya hesabından acı haberi veren Soydaş "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. Murat Soydan'ın cenaze bilgileri henüz netleşmedi.

MURAT SOYDAN KİMDİR?

Türk sinema ve dizi oyuncusu Murat Soydan, 2 Ekim 1940'ta sabasının memuriyeti dolayısıyla bulunduğu Kırklareli'in Lüleburgaz ilçesinde doğdu. Gerçek adı Rüçhan Tercan olan oyuncu ilk ve ortaokulu Lüleburgaz'da, liseyi Edirne'de okudu. Üniversite için İstanbul'a gelen Soydan, İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. Aynı zamanda üniversite tahsili sırasında Tekel'de memurluk yaptı. Askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra 1966 yılında Perde mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya geçti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti

SİNEMA HAYATINA KOLSUZ KAHRAMAN'LA BAŞLADI

Sinema hayatına 1966 yılında Nejat Saydam'ın çektiği Kolsuz Kahraman adlı filmle başladı. Filmin kadrosunda Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve Suzan Avcı da vardı. 1970'li yılların Jön oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'le başrolü paylaşmıştır.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

221 filmde oynayan Murat Soydan, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 1972 yılında 9. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Zulüm filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı. Murat Soydan'ın ilk evliliğinden bir çocuğu vardır. İkinci evliliğini Uğur Gül hanım ile yapmıştır. Ali ve Mehveş adlarında iki çocuğu vardır.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Magazin

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Yorumlar (17)

Serkan Taşdemir:

Eskiler eksiliyor masadan birer birer Allah rahmet eylesin

162
5
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Siyah&Beyaz null:

zakkumdan alıntı yapmasan olmazmi

yanıt1
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ZİYA BAŞKAN:

Allah rahmet eylesin

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yanıtYanıtla
Turgay Karaderi:

BiR CINAR DAHA GiTTi ! ALLAH RAHMET EYLESiN ..

121
4
yanıtYanıtla
JY IS BACK:

IŞIKLAR İÇİNDE UYUSUN AILESINE SEVENLERINE SABIR DILIYORUM.

46
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yanıtYanıtla
Ömer Can:

ışığı karanlığı ancak Allah liri yanlız elektrik parasını tedaş ister haberin olsun

yanıt14
yanıt15
Nayci İbrahim:

Filmleriyle büyüdüğümüz usta bir sanatçımızı daha ebediyyete uğurluyoruz.Allah rahmet eylkesin....:(

93
1
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Erol Birol :

Mekanı cennet olsun. Çocukken çok filmlerini izledim.

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2
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Demirhan:

Murat Abi güle güle. Bu hayatta ne yaşadın o. Öbür dünya, cennet cehennem arap masalı.

5
46
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Hakan:

allah ameline gore rahmet eylesin.

40
2
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