Yeşilçam'ın usta ismi Serdar Gökhan'dan Burak Özçivit'e zehir zemberek sözler: Kulağımın kılı kadar değeri yok

Türk sinemasının usta ismi Serdar Gökhan, gittiği bir festivalde Burak Özçivit'in kendisine saygısızlık ettiğini ileri sürerek oyuncuyu yerden yere vurdu. Usta oyuncu Burak Özçivit için "Kulağımın kılı kadar üzerimde etkisi yok" dedi.

Özbekistan'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşkent Film Festivali'nde Türk sineması için özel bir gece düzenlendi. Geceye Burak Özçivit, Serdar Gökhan, Nurgül Yeşilçay ve Azra Akın gibi ünlü isimler katıldı. Burak Özçivit ve Nurgül Yeşilçay'ın törene katılan diğer Türk oyuncularla sahneye çıkmak istemediği iddia edildi. Usta oyuncu Serdar Gökhan da bu anlara şahit oldu.

"KULİSTEN 'BEN GELMEM' DİYE BAĞRIŞMALAR DUYDUM"

Yeşilçam'da tarihi filmlerin aranan ismi olan Serdar Gökhan ise olayın iç yüzünü 2. Sayfa programına anlattı. Tecrübeli oyuncu, "12 oyuncu sahneye oturduk, programın devam etmesini bekledik. 2 boş sandalyeye o iki arkadaşım oturması lazım. Kulisten duyduğum seslere kadar "Ben gelmem, ben çıkmam" diye bağrışmalar duydum" dedi.

"KULAĞIMIN KILI KADAR ETKİSİ YOK"

Burak Özçivit'i kıskandığı yönündeki haberlere çok kızan Serdar Gökhan "Ben onu kıskanıyormuşum, kulağımın kılı kadar benim üzerimde bir etkisi yok" dedi. Burak Özçivit'e ateş püsküren Serdar Gökhan, "İki tane kaş çatmayla oyunculuk olmuyor. Önce oyunculuk öğrensin" ifadelerinde bulundu.

"YANIMIZA OTURMA TENEZZÜLÜNDE BULUNMADILAR"

"Türkiye'yi temsilen gittiğimiz etkinlikte yanımıza oturma tenezzülünde bulunmadılar" diyen Serdar Gökhan, "İçeriden duyuyorum sesleri; oturduğumuz yer kulisin önü 'ben çıkmam' diye bağıran bir ses duyuyorum erkek sesi... Burak'tan başka kim olacak bir o vardı arkada" dedi.