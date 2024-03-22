Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan'ın Hayatı

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun, Hatay'da doğdu.

Sanat hayatına reklamlarla adım attı. 'Gamzeli Güzel' olarak halk arasında tanınan sanatçı, dönemin ilgi gören fotoromanlarında da önemli roller üstlendi.

Özellikle Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlar, onun tanınırlığını artırdı.

Sayısız reklam filminde yer almıştır. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı.

Bunlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın film yapımcıları tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı. Kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başladı.

Bahar Öztan, Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı en önemli oyuncularından biri olmuştur. Sürekli sahne teklifi almaya başlayan sanatçı, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı. O günden itibaren, yurtiçi & yurtdışı sahne çalışmalarını sürdürdü.

1993'te evlendi ve iki yıl sonra bir oğlu oldu. 1999'da Bodrum'da Prens Prenses isimli bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika'ya gitti. Uzun bir süre Amerika ve Bodrum'da yaşayan oyuncu, 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti.

En son 2007 yılında Koliba Film'in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film'in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı.

Rol Aldığı Yapımlar

Görgüsüzler – 2008

Aşk Kapıyı Çalınca – 2007

Yalvarış – 2000

Günbatımı – 1991

Kiralık Anne – 1990

Sonsuz Kaçış – 1990

Sabahın İlk Işıkları – 1989

Serseri Aşıklar – 1989

Yarın Bir Başka Gündür – 1989

Hedef – 1989

Serçeler Göç Etmez – 1988

Kıbrıs'ta Vuruşanlar – 1988

Sapık Kadın – 1988

Severek Öldüler – 1987

Gençlik Yılları – 1987

Vahşiler – 1987

Umutların Ötesi – 1987

Babamız Eğleniyor – 1987

Kaderim – 1987

Mazideki Kadın – 1986

Sevdan Öldürdü Beni – 1986

Ağlama – 1986

Ava Giden Avlanır – 1986

Hasretim – 1986

Manyak – 1986

Namus Sözü – 1986

Mahküm – 1985

Bu Ne Sevgi – 1985

Melek Yüzlüm – 1985

Bin Defa Ölürüm – 1985

Domdom Kurşunu – 1985

Fakir Milyoner – 1985

Kaplanlar – 1985

Son Darbe – 1985

Kanun Adamı – 1985

Mahküm - 1985

Darbe – 1984

Ortadirek Şaban – 1984

Deli Fişek – 1984

Futboliye – 1983

Bedel – 1983

Dostlar Sağolsun – 1983

Aptal Kahraman – 1983

Gül Ağacı – 1983

İkimiz de Sevdik – 1983

Yıldızlar da Kayar – 1983

Küçük Ağa – 1983

Ağlayan Gülmedi mi? – 1982

Bizim Mahalle – 1982

Dört Yanım Cehennem – 1982

Sevenler Ölmez – 1982

Doktor Civanım – 1982

Kırmızı Kelebek – 1982

Çırılçıplak – 1981

Kanlı Nigar – 1981

Aşk Dediğin Laftır - 1981

Sönmüş Ocak – 1980

Şaşkın Milyoner – 1979