Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan'ın Hayatı
Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun, Hatay'da doğdu.
Sanat hayatına reklamlarla adım attı. 'Gamzeli Güzel' olarak halk arasında tanınan sanatçı, dönemin ilgi gören fotoromanlarında da önemli roller üstlendi.
Özellikle Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlar, onun tanınırlığını artırdı.
Sayısız reklam filminde yer almıştır. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı.
Bunlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın film yapımcıları tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı. Kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başladı.
Bahar Öztan, Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı en önemli oyuncularından biri olmuştur. Sürekli sahne teklifi almaya başlayan sanatçı, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı. O günden itibaren, yurtiçi & yurtdışı sahne çalışmalarını sürdürdü.
1993'te evlendi ve iki yıl sonra bir oğlu oldu. 1999'da Bodrum'da Prens Prenses isimli bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika'ya gitti. Uzun bir süre Amerika ve Bodrum'da yaşayan oyuncu, 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti.
En son 2007 yılında Koliba Film'in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film'in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı.
Rol Aldığı Yapımlar
Görgüsüzler – 2008
Aşk Kapıyı Çalınca – 2007
Yalvarış – 2000
Günbatımı – 1991
Kiralık Anne – 1990
Sonsuz Kaçış – 1990
Sabahın İlk Işıkları – 1989
Serseri Aşıklar – 1989
Yarın Bir Başka Gündür – 1989
Hedef – 1989
Serçeler Göç Etmez – 1988
Kıbrıs'ta Vuruşanlar – 1988
Sapık Kadın – 1988
Severek Öldüler – 1987
Gençlik Yılları – 1987
Vahşiler – 1987
Umutların Ötesi – 1987
Babamız Eğleniyor – 1987
Kaderim – 1987
Mazideki Kadın – 1986
Sevdan Öldürdü Beni – 1986
Ağlama – 1986
Ava Giden Avlanır – 1986
Hasretim – 1986
Manyak – 1986
Namus Sözü – 1986
Mahküm – 1985
Bu Ne Sevgi – 1985
Melek Yüzlüm – 1985
Bin Defa Ölürüm – 1985
Domdom Kurşunu – 1985
Fakir Milyoner – 1985
Kaplanlar – 1985
Son Darbe – 1985
Kanun Adamı – 1985
Mahküm - 1985
Darbe – 1984
Ortadirek Şaban – 1984
Deli Fişek – 1984
Futboliye – 1983
Bedel – 1983
Dostlar Sağolsun – 1983
Aptal Kahraman – 1983
Gül Ağacı – 1983
İkimiz de Sevdik – 1983
Yıldızlar da Kayar – 1983
Küçük Ağa – 1983
Ağlayan Gülmedi mi? – 1982
Bizim Mahalle – 1982
Dört Yanım Cehennem – 1982
Sevenler Ölmez – 1982
Doktor Civanım – 1982
Kırmızı Kelebek – 1982
Çırılçıplak – 1981
Kanlı Nigar – 1981
Aşk Dediğin Laftır - 1981
Sönmüş Ocak – 1980
Şaşkın Milyoner – 1979